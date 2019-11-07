ميركل: كل خطوة تصعيدية تتخذها إيران تجعل الوضع أكثر صعوبة

كتب أحمد عبد الرحمن

أفادت فضائية "العربية" ، فى خبر عاجل لها، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قالت كل خطوة تصعيدية تتخذها إيران تجعل الوضع أكثر صعوبة.

وأشار ميركل، إلى أن أوروبا لم تقرر بعد ما هي الخطوات التي ستتخذها بشأن انتهاك إيران للاتفاق النووي.