موجز1.. الرئيس بحفل مولد النبى: قلت لعدلى منصور اترشح وأنا أفضل مكانى قال كفاية كده

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن لقاءنا اليوم فى ذكرى المولد النبوى الشريف، فرصة طيبة للحديث عن الهموم والآمال والتطلعات والتحديات التى تقابلنا، والتى أيضا نسعى دائما إلى مواجهتها والتغلب عليها".





بعث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.





تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن مواجهة الإرهاب والإرهابيين، قائلًا : "عندى إرادة لا تلين فى مجابهتهم.. طبعًا ومن حديد، وأنا أواجه فى إطار مواجهة لأجل خاطر الدين.. كل الدين، لأن ما حدث كان له تأثير سلبى على فكرة الأديان والاعتقاد فى الله سبحانه وتعالى.. الناس اتشككت إيه الأديان اللى بتطلع تقتل وتدمر فى الناس بالشكل ده".





عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث سُبل تطوير الأسطول التجاري البحرى لدعم حركة التجارة الخارجية بين مصر والعالم، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة، ووزير النقل، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ومسئولي الجهات المعنية.





قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن المنهج الذى يجمع بين الإيمان واليقين، والعمل المتواصل المبنى على أسباب الدنيا وقوانينها وتطورها لهو المنهج الذى ينتصر فى النهاية، إذا أن الله عز وجل يكافئ المجتهدين الذين يسعون للخير والسلام، ويعملون على تخفيف آلام الناس وتحسين الواقع، وأقول بكل صدق، إننا إذا نقتدى بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فإننا نبذل أقصى الجهد لتحقيق نقلة نوعية فى أداء دولتنا وتوفير أساب القوى والتقدم لها على جميع المستويات.

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزارة الأوقاف لعقد مؤتمر أو ندوة لمدة أسبوع للنقاش حول المفاهيم الخاصة بالفكر الدينى، والثورة على الأفكار الجامدة والمتطرفة، والمتاجرة بالدين والتفسيرات الخاطئة والمنحرفة لجامعات التطرف والإرهاب.





أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، زيادة فى بدل صعود المنبر بقيمة 600 جنيه لجميع الأئمة الحاصلين على درجة الليسانس، و800 جنيه للحاصلين على درجة الماجيستير، و1000 جنيه للحاصلين على درجة الدكتوراة.





يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية غداً الجمعة، طﻘﺲ ﻣﻌﺘﺪل ﺷﻤﺎﻻ ﺣﺘﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻟﻴﻼ.





باشر فريق من النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق حول وفاة الفنان هيثم أحمد زكى، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، داخل فيلاته فى الشيخ زايد، للوقوف على ظروف وملابسات الوفاة.





كشف معاذ حجى، سكرتير عام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، أن فسخ التعاقد مع شركة "لاجاردير" الفرنسية الناقل الحصرى لبطولات الاتحاد الأفريقى تلفزيونياً جاء بسبب مصر.





كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول بات جاهزاً بنسبة 100% لقيادة هجوم "الريدز" أمام مانشستر سيتى، فى المباراة التى تجمعهما الأحد المقبل على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".