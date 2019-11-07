ملك الأردن يصدر أمرا ملكيا بتعيين 11 وزيرا جديدا فى حكومة عمر الرزاز

كتب شعبان هدية

أصدر العاهل الأردنى، الملك عبد الله مرسوما ملكيا بتعديل حكومى يشمل 11 حقيبة وزارية ، وتعيين وزير التخطيط السابق، والمستشار الملكي محمد العسعس، وزيرا جديدا للمالية .

وجاء فى المرسوم الملكى :

أصدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الخميس، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور عمر الرزاز، وتاليا نص الإرادة : "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، نأمر بما هو آت :

- 1. يعين الدكتور "محي الدين" شعبان توق وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

2. يعين الدكتور تيسير منيزل النعيمي وزيرا للتربية والتعليم.

3. يعين الدكتور صالح علي الخرابشة وزيرا للبيئة.

4. يعين المهندس إبراهيم صبحي الشحاحدة وزيرا للزراعة.

5. يعين الدكتور محمد محمود العسعس وزيرا للمالية.

6. يعين السيد أمجد عودة العضايلة وزير دولة لشؤون الإعلام.

7. يعين الدكتور محمد أحمد الخلايلة وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

8. يعين الدكتور باسم محمد الطويسي وزيرا للثقافة.

9. يعين الدكتور فارس عبدالحافظ البريزات وزيرا للشباب.

10. يعين الدكتور وسام عدنان الربضي وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.

11. يعين الدكتور خالد وليد سيف وزيرا للنقل.

وجاء فى الأمر الملكى : صدر عن قصرنا رغدان العامر في 10 ربيع الأول سنة 1441 هجرية، الموافق 7 نوفمبر سنة 2019 ميلادية"، وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، في قصر الحسينية.

وحضر أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومستشار الملك للاتصال والتنسيق الدكتور بشر الخصاونة.

وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة الوزراء التالية أسماؤهم اعتبارا من تاريخ 7 نوفمبر الحالي :

1. الدكتور رجائي صالح المعشر نائب رئيس الوزراء ووزير دولة.

2. الدكتور عبدالناصر موسى أبو البصل وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

3. الدكتور عزالدين محي الدين كناكرية وزير المالية.

4. السيدة جمانة سليمان غنيمات وزير دولة لشؤون الإعلام.

5. المهندس إبراهيم صبحي الشحاحدة وزير الزراعة وزير البيئة.

6. مالمهندس أنمار فؤاد الخصاونة وزير النقل.

7. الدكتور محمد سليمان أبو رمان وزير الثقافة ووزير الشباب.

8. الدكتور محمد محمود العسعس وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية.

وأعرب جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال استقباله في قصر الحسينية اليوم الخميس، الوزراء المستقيلين عن بالغ شكره وتقديره لهم على ما قدموه من جهود خلال توليهم حقائبهم الوزارية.