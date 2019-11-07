سوبر كورة
Ads
الخميس، 07 نوفمبر 2019 02:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ملك الأردن يصدر أمرا ملكيا بتعيين 11 وزيرا جديدا فى حكومة عمر الرزاز

الخميس، 07 نوفمبر 2019 01:52 م
ملك الأردن يصدر أمرا ملكيا بتعيين 11 وزيرا جديدا فى حكومة عمر الرزاز الملك عبد الله عاهل الأردن
كتب شعبان هدية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر العاهل الأردنى، الملك عبد الله مرسوما ملكيا بتعديل حكومى يشمل 11 حقيبة وزارية ، وتعيين وزير التخطيط السابق، والمستشار الملكي محمد العسعس، وزيرا جديدا للمالية .

وجاء فى المرسوم الملكى :
أصدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الخميس، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور عمر الرزاز، وتاليا نص الإرادة : "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، نأمر بما هو آت :
- 1. يعين الدكتور "محي الدين" شعبان توق وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
2. يعين  الدكتور تيسير منيزل النعيمي وزيرا للتربية والتعليم.
3. يعين  الدكتور صالح علي الخرابشة وزيرا للبيئة.
4. يعين  المهندس إبراهيم صبحي الشحاحدة وزيرا للزراعة.
5. يعين  الدكتور محمد محمود العسعس وزيرا للمالية.
6. يعين السيد أمجد عودة العضايلة وزير دولة لشؤون الإعلام.
7. يعين  الدكتور محمد أحمد الخلايلة وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
8. يعين  الدكتور باسم محمد الطويسي وزيرا للثقافة.
9. يعين الدكتور فارس عبدالحافظ البريزات وزيرا للشباب.
10. يعين  الدكتور وسام عدنان الربضي وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.
11. يعين  الدكتور خالد وليد سيف وزيرا للنقل.
 
وجاء فى الأمر الملكى : صدر عن قصرنا رغدان العامر في 10 ربيع الأول سنة 1441 هجرية، الموافق 7 نوفمبر سنة 2019 ميلادية"، وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، في قصر الحسينية.
 
وحضر أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومستشار الملك للاتصال والتنسيق الدكتور بشر الخصاونة.
وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة الوزراء التالية أسماؤهم اعتبارا من تاريخ 7 نوفمبر الحالي :
1.  الدكتور رجائي صالح المعشر نائب رئيس الوزراء ووزير دولة.
2.  الدكتور عبدالناصر موسى أبو البصل وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
3.  الدكتور عزالدين محي الدين كناكرية وزير المالية.
4.  السيدة جمانة سليمان غنيمات وزير دولة لشؤون الإعلام.
5. المهندس إبراهيم صبحي الشحاحدة وزير الزراعة وزير البيئة.
6. مالمهندس أنمار فؤاد الخصاونة وزير النقل.
7.  الدكتور محمد سليمان أبو رمان وزير الثقافة ووزير الشباب.
8.  الدكتور محمد محمود العسعس وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية.
وأعرب جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال استقباله في قصر الحسينية اليوم الخميس، الوزراء المستقيلين عن بالغ شكره وتقديره لهم على ما قدموه من جهود خلال توليهم حقائبهم الوزارية.

العاهل الأردنى

الملك عبد الله

تعديل حكومي

الاردن

وزارة الاردن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصر تنتصر فى معركة البث على نظام تميم.. الكاف يعلن لـ"اليوم السابع" فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية.. معاذ حجى: القرار جاء تنفيذاً للعدالة المصرية.. ويشكر الرئيس السيسى على استضافة أمم أفريقيا تحت 23عاماً

مصر تنتصر فى معركة البث على نظام تميم.. الكاف يعلن لـ"اليوم السابع" فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية.. معاذ حجى: القرار جاء تنفيذاً للعدالة المصرية.. ويشكر الرئيس السيسى على استضافة أمم أفريقيا تحت 23عاماً

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 7-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 7-11-2019

شاهد.. النجم الراحل احمد زكي متحدثا عن نجله هيثم: واخد سمارى وشعرى الأكرت

شاهد.. النجم الراحل احمد زكي متحدثا عن نجله هيثم: واخد سمارى وشعرى الأكرت

الرئيس السيسى: أثق فى نصر الله القريب لمصر وشعبها

الرئيس السيسى: أثق فى نصر الله القريب لمصر وشعبها

السيسى موجها بعقد مؤتمر للنقاش حول الشأن العام: أهل الدين الأولى بالحديث

السيسى موجها بعقد مؤتمر للنقاش حول الشأن العام: أهل الدين الأولى بالحديث

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس جنيهان.. وعيار 21 بـ668 جنيها

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس جنيهان.. وعيار 21 بـ668 جنيها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة