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ملكة بريطانيا تسخر من زيف خطة حزب جونسون فى كاريكاتير "تايمز"

الخميس، 07 نوفمبر 2019 11:08 ص
ملكة بريطانيا تسخر من زيف خطة حزب جونسون فى كاريكاتير "تايمز" كاريكاتير التايمز
كتبت ريم عبد الحميد

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سخرت صحيفة "تايمز" البريطانية من رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون عقب لقائه ملكة بريطانيا وإطلاقة الحملة الانتخابية لحزب المحافظين استعدادا للانتخابات المبكرة التى ستجرى فى ديسمبر المقبل.

 

 وصورت الصحيفة فى كاريكاتير لها على موقعها الإلكترونى اليوم، الخميس، جونسون وهو يقابل الملكة ويصافها ويقدم "خطة حزب المحافظين". بينما قالت الملكة: "بالطبع كلها زائفة"، ليرد جونسون قائلا   فى دهشة كبيرة" " كيف علمت؟".

وكان رئيس الوزراء البريطانى قد وعد أمس الأربعاء بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى يناير المقبل، ووصف جونسون، أثناء حديثه فى تجمع انتخابى، الانتخابات العامة التى تجرى فى البلاد 12 ديسمبر بأنها الأهم فى حياة جيل كامل.

 

وتعهد رئيس الوزراء البريطانى بأنه فى حالة إعادة انتخابه سيبدأ على الفور محاولة الحصول على موافقة البرلمان على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبى "حتى ننجز البريكست فى يناير ونجعل حالة عدم اليقين خلفنا".

 


بوريس جونسون

رئيس الحكومة البريطانية

ملكة بريطانيا

انتخابات بريطانيا

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