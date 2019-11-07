مكتبة الإسكندرية تنظم دورة تحقيق النصوص المخطوطة .. الأحد

الإسكندرية جاكلين منير

يعقد مركز المخطوطات التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية في الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر 2019 دورة بعنوان "تحقيق النصوص: قضايا ومشكلات" يحاضر فيها المحقق الدكتور بشار عواد معروف، وتستهدف المشتغلين بتحقيق النصوص؛ بغرض الوقوف على أهم القضايا والمشكلات التي تواجه المحقق عند تصدِّيه للنشر العلمي للنصوص المخطوطة.

ترتكز الدورة على عدة محاور؛ هي: إبراز المخطوطات ومناهج تحقيقها، وقيمة السماعات على النُّسَخ الخطية، وقضايا ضبط النص المحقَّق، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على نُسَخ العلماء التي لم تصل إلينا واستعمالها في تحقيق النصوص، ونقد التحقيق وضرورته في تصحيح النصوص. وسيكون للأستاذ الدكتور بشار معروف وقفات عند روايات البخاري، والمنهج الأمثل في تحقيق الصحيح.

وتأتي هذه الدورة ضمن مسار تدريبي أكاديمي، يهدف مركز المخطوطات من ورائه إلى تكوين قاعدة أوسع من محققي ومفهرسي المخطوطات، وتدريب المتقدمين على تحقيق النصوص، والتعامل مع أهم القضايا والمشكلات المتعلقة بالتحقيق. وجدير بالذكر أن مركز المخطوطات يخطط لإقامة مجموعة من الدورات والندوات العلمية المتخصصة في التراث المخطوط خلال الأشهر المقبلة.