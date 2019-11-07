مقتل 4 محتجين بنيران قوات الأمن فى بغداد

ذكرت الشرطة ومصادر بمستشفى أن ما لا يقل عن أربعة محتجين قتلوا وأصيب أكثر من 35 آخرين في وسط بغداد اليوم الخميس ، بعدما استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية لتفريق المظاهرات المناهضة للحكومة.
مقتل 4 محتجين بنيران قوات الأمن فى بغدادالخميس، 07 نوفمبر 2019 01:15 م
العراق
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