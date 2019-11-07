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النزاهة العراقية: القبض على محافظ البصرة السابق وموظفين آخرين بتهم الفساد

الخميس، 07 نوفمبر 2019 12:46 م
النزاهة العراقية: القبض على محافظ البصرة السابق وموظفين آخرين بتهم الفساد الشرطة العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد(أ ش أ)

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أصدرت محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة التابعة إلى رئاسة استئناف البصرة الاتحادية اليوم الخميس، قرارا بالقبض بحق محافظ البصرة السابق وموظفين آخرين فى ديوان المحافظة بتهم الفساد.

وقال مجلس القضاء الأعلى - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - إن " أمر ألقاء القبض صدر وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات الخاص بارتكاب المخالفات في إيفادات موظفي ديوان محافظة البصرة والدورات التدريبية والتطويرية للعام 2014".

وأضاف أنه " أوفد موظفين غير منتسبين إلى ديوان المحافظة لخارج العراق على حساب محافظة البصرة وصرفت مبالغ مالية عن هذه الإيفادات ، سببت هدرا بالمال العام".


كما أعلنت هيئة النزاهة، عن صدور أمر اعتقال بحق النائب الأول لمحافظ المثنى استنادا إلى أحكام المادة (318) من قانون العقوبات العراقي.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة إن "القضاء أصدر أمر اعتقال بحق النائب الأول لمحافظ المثنى؛ استناداً إلى أحكام المادة (318) من قانون العقوبات العراقي عن تهمة الابتزاز في قضية إحالة (مشروع تبليط شوارع قضاء الرميثة)".


وكانت محكمة النزاهة فى المثنى قد أصدرت أوامر اعتقال بحق مسؤولين محليين في المحافظة على خلفية تهم في قضايا حققت فيها هيئة النزاهة وأحالتها إلى القضاء، منها إصدار أمر بحق النائب الثاني لمحافظ المثنى وكل من عضو مجلس محافظة ومدير عام استثمار المثنى، ومدير النافذة الواحدة في استثمار المحافظة، وذلك وفقا لأحكام المادة (319) عن موضوع تغيير إجازة استثمارية، بحسب هيئة النزاهة.

 

 


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