مقتل جندى وإصابة 12 فى انفجار بإقليم "كابيسا" الأفغانى

أكدت الشرطة المحلية فى أفغانستان اليوم الأربعاء مقتل جندى واحد على الأقل وإصابة 12 شخصا آخرين بجروح، وذلك فى انفجار وقع فى إقليم "كابيسا" شمال شرق البلاد.
ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن المكتب الإعلامي لشرطة الإقليم قوله إن الحادث وقع في منطقة "ألاساي" إثر انفجار لغم داخل أحد الأسواق، مشيرا إلى أن الضحايا بين سيدات.
ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن هذا الانفجار حتى الآن.
مقتل جندى وإصابة 12 فى انفجار بإقليم "كابيسا" الأفغانىالأربعاء، 06 نوفمبر 2019 08:28 ص
الشرطة الأفغانية
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أكدت الشرطة المحلية فى أفغانستان اليوم الأربعاء مقتل جندى واحد على الأقل وإصابة 12 شخصا آخرين بجروح، وذلك فى انفجار وقع فى إقليم "كابيسا" شمال شرق البلاد.
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