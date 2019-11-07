مساعد نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعات مدينة السادات

كتب أحمد حسن

تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، لقطاع التنمية وتطوير المدن، عدد من المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة السادات وذلك لمتابعة نسب التنفيذ.

وبدأ المهندس كمال بهجات ، جولته بتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي بالمرحلة الثالثة والرابعة بأحياء (النور – الفردوس) للإطلاع على ما تم إنجازه من أعمال، وكذا مشروع الإسكان الاجتماعي بحي الزيتون، كما تفقد مدرسة حي الزيتون للتعليم أساسي بعد تشغيلها وتجول داخل الفصول لمتابعة سير أعمال الدراسة داخل المدرسة.

كما تفقد المهندس كمال بهجات، أعمال الإنشاءات الجاري تنفيذها من قبل الفائزين بقطع أراضي الإسكان الاجتماعي بحي الزيتون بعد استكمال المرافق للمجاورات 4،3، والموقف التنفيذي لمركز الشباب المطور بالمحور المركزي 2 ونسب إنجاز الأعمال بالمشروع.

وتفقد مساعد نائب رئيس الهيئة أعمال رفع كفاءة وإحلال وتجديد شبكات المياه بطريق أبوبكر الصديق، التي شارفت على الانتهاء، كما تم المرور علي مشروع دار مصر استجابة لشكوى أحد المواطنين، وأثنى على الحالة الممتازة للخدمات بالمشروع من أعمال (نظافة - زراعة - إنارة)، مطالباً مسئولي جهاز المدينة بمراجعة معدات شركات النظافة العاملة بالمدينة للتأكد من مطابقتها لمحضر الاستلام والعقد المبرم مع الجهاز.

والتقى المهندس كمال بهجات، مسئولي المكاتب الاستشارية المسند إليها أعمال الإشراف على مشروع الإسكان الاجتماعي، ومسئولي الشركات المنفذة للمشروعات المختلفة بالمدينة للتأكيد على سرعة إنجاز الأعمال بكفاءة وجودة عالية وفي التوقيتات المحددة لها، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار المتابعة المستمرة من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لسير الأعمال والمشروعات بالمدن الجديدة.