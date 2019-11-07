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مرور القليوبية يضبط عاطل لفرضه إتاوات أمام مستشفى بنها

الخميس، 07 نوفمبر 2019 10:39 ص
مرور القليوبية يضبط عاطل لفرضه إتاوات أمام مستشفى بنها حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية - فريق المحافظات

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ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على عاطل لقيامه بفرض إتاوات على المواطنيين أمام مستشفى بنها وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطاراً من ضباط مباحث إدارة المرور بالمديرية من ضبط المدعو محمود م  م  32 سنة،عاطل ومقيم كفر دائرة قسم ثان بنها، المطلوب التنفيذ عليه في عدد 2 قضية تبديد وضرب، وذلك لقيامه بفرض الإتاوة والسيطرة أمام مستشفى الحميات – دائرة قسم ثان بنها بدون وجه حق.
 
وضبط بحوزته مبلغ مالى 45 جنيها من متحصلات عمله الآثم، وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5735 لسنة 2019م جنح قسم ثان بنها، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

 


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