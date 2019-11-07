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مرصد الأزهر يستقبل وفدًا من الائمة ووعاظ أفريقيا المتدربين بمنظمة خريجى الأزهر

الخميس، 07 نوفمبر 2019 10:47 ص
مرصد الأزهر يستقبل وفدًا من الائمة ووعاظ أفريقيا المتدربين بمنظمة خريجى الأزهر جانب من الزيارة
كتب لؤى على

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استقبل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، وفدًا من أئمة ووعاظ القارة الأفريقية، المشاركين في البرنامج التدريبى للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر؛ وذلك للتعرف على جهود المرصد فى محاربة الأفكار المتطرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الشبهات التى تبثُّها الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى متابعة أحوال المسلمين فى أرجاء العالم.
 
وتفقَّد الوفد الأفريقى وحدات المرصد التى تضم ثلاث عشرة وحدة باللغة العربية واللغات الأجنبية، كما تعرَّف على آلية عمل المرصد فى مواجهة جماعة «بوكو حرام» التى تنشط غرب أفريقيا، وحركة «الشباب» التى تمارس عملياتها الإرهابية فى الصومال وكينيا، وجماعة «داعش الصحراء الكبرى» التى نفذت الأسبوع الماضى، هجومًا إرهابيًّا أودى بحياة 53 جنديًا فى مالى.
 
من جانبهم، أعرب وفد الأئمة والوعاظ الأفريقى عن تقديرهم للجهود التي يبذلها مرصد الأزهر فى مكافحة التطرف والإرهاب داخل القارة السمراء، وغيرها من دول العالم، مشيدين بدور مرصد الأزهر فى مواجهة التطرف اليمينى المتسسبب فى نشر خطاب كراهية العرب والمسلمين، ما أدَّى إلى تنامى ظاهرة «الإسلاموفوبيا» خلال الآونة الأخيرة فى الدول الغربية.

الازهر الشريف

مركز الازهر للفتوى

مرصد الازهر

المنظمة العالمية لخريجى الازهر

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