سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 11:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مرصد الأزهر يعقد محاضرة لطلاب المدارس بعنوان "ترسيخ قيم المواطنة والانتماء"

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 11:03 ص
مرصد الأزهر يعقد محاضرة لطلاب المدارس بعنوان "ترسيخ قيم المواطنة والانتماء" مركز الازهر العالمى للرصد والفتوى الالكترونية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظَّم مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، محاضرة تثقيفية لطلاب مدرسة "النيل الرسمية للغات" بالقاهرة، تحت عنوان: ترسيخ قيم المواطنة والانتماء؛ فى إطار تنفيذ خطط البرامج التوعوية التى أعدَّها المرصد لطلاب المدارس والجامعات المصرية.
 
وقال الدكتور حمادة شعبان، مشرف بمرصد الأزهر، إن المواطنة تعنى حمل جنسية وطن والتمتع بالاستقرار فيه، بما يترتب عليه الحقوق التى تكفلها الدولة للمواطن، والالتزامات التى تفرضها عليه، بموجب القانون الذى يحدده النظام السياسى فى تلك الدولة.
 
وأضاف شعبان أن مفهوم الانتماء يشير إلى الانتساب المقرون بالولاء لعقيدة أو وطن أو جهة أو مؤسسة، موضحًا أن الانتماء إلى الوطن يعني أن نحبه دون انتظار المقابل فى ذلك؛ إذ هو المكان الذى ولدنا وعشنا على أرضه، وشربنا ماءه، وتنفسنا هواءه، ونعمنا بخيراته.
 
وقدَّم المحاضر نصائح للطلاب باعتبارهم مستقبل مصر المشرق، بأنْ يحبوا وطنهم بحق، من خلال الاجتهاد المتواصل والتحلي بالأخلاقيات الحميدة؛ حتى يخرج للمجتمع شباب قادر على بناء وتنمية بلده، وجيل واعٍ بالتحديات والمخاطر التى تحيط بوطنه من كل جانب.

مركز الازهر

الازهر الشريف

الازهر للفتوى

مشيخة الازهر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيارة الكهربائية الجديدة.. طرح عربة بـ4 أبواب فى 2020 بـ170 ألف جنيه

السيارة الكهربائية الجديدة.. طرح عربة بـ4 أبواب فى 2020 بـ170 ألف جنيه

"المشروعات القومية" توجه ضربة قاضية لـ"الشائعات الإخوانية".. الافتتاحات المتتالية تفضح كذب إخوان الإرهاب.. وتؤكد أن أكاذيب السوشيال ميديا لنشر الإحباط والتشكيك "فنكوش".. وخبراء: رسالة بقدرة مصر على الإنجاز

"المشروعات القومية" توجه ضربة قاضية لـ"الشائعات الإخوانية".. الافتتاحات المتتالية تفضح كذب إخوان الإرهاب.. وتؤكد أن أكاذيب السوشيال ميديا لنشر الإحباط والتشكيك "فنكوش".. وخبراء: رسالة بقدرة مصر على الإنجاز

مخلف جيش.. بريطانى يتبرع بحيواناته المنوية فيصبح أبا لـ110 أطفال.. استطاع الأولاد الوصول لأبيهم باستخدام الحمض النووى.. والأب: شعور ممتع للغاية.. وهيئة الخصوبة البشرية: زيادة 200% فى أعداد الباحثين عن أنسابهم

مخلف جيش.. بريطانى يتبرع بحيواناته المنوية فيصبح أبا لـ110 أطفال.. استطاع الأولاد الوصول لأبيهم باستخدام الحمض النووى.. والأب: شعور ممتع للغاية.. وهيئة الخصوبة البشرية: زيادة 200% فى أعداد الباحثين عن أنسابهم

أكرم‭ ‬القصاص يكتب: مناقشة لدور القوات المسلحة..هل يسيطر الجيش على الاقتصاد فى مصر؟..هل يمنع نشاط الجيش الاقتصادى القطاع الخاص من العمل.. وهل يحصل على إعفاء من الرقابة والضرائب وهل يؤثر على مهامه الأساسية؟

أكرم‭ ‬القصاص يكتب: مناقشة لدور القوات المسلحة..هل يسيطر الجيش على الاقتصاد فى مصر؟..هل يمنع نشاط الجيش الاقتصادى القطاع الخاص من العمل.. وهل يحصل على إعفاء من الرقابة والضرائب وهل يؤثر على مهامه الأساسية؟

إشادة عالمية بـ"اتفاق الرياض".. وعودة حكومة اليمن لـ"عدن" أولى ثمار "الاتفاق".. مجلس التعاون الخليجى يؤكد: خطوة تاريخية.. رئيس الشيشان: إيجابى لليمن.. الكويت: يمهد لحكومة صلبة.. الإمارات ترحب وتدعم

إشادة عالمية بـ"اتفاق الرياض".. وعودة حكومة اليمن لـ"عدن" أولى ثمار "الاتفاق".. مجلس التعاون الخليجى يؤكد: خطوة تاريخية.. رئيس الشيشان: إيجابى لليمن.. الكويت: يمهد لحكومة صلبة.. الإمارات ترحب وتدعم

هيئة الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 29 درجة

هيئة الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 29 درجة

فيديو معلوماتى.. ما هو مرض الوهن العضلى الوبيل؟

فيديو معلوماتى.. ما هو مرض الوهن العضلى الوبيل؟

السيارة الكهربائية.. رئيس الشركة المصنعة: سعرها يبدأ من 78 ألف جنيه

السيارة الكهربائية.. رئيس الشركة المصنعة: سعرها يبدأ من 78 ألف جنيه

سجن ماليزى 34 شهرا بعد قتل قطة بوضعها فى آلة لتجفيف الملابس

سجن ماليزى 34 شهرا بعد قتل قطة بوضعها فى آلة لتجفيف الملابس

تدريب فجر الشرق1 يواصل فعالياته فى باكستان.. وسهم الصداقة1 يستعد للرماية الصاروخية

تدريب فجر الشرق1 يواصل فعالياته فى باكستان.. وسهم الصداقة1 يستعد للرماية الصاروخية

س وج.. اعرف كل شىء عن اكتشاف أول مقبرة رومانية فى سقارة

س وج.. اعرف كل شىء عن اكتشاف أول مقبرة رومانية فى سقارة

التأمين الصحى الشامل: المنظومة قائمة على التكافل والمساواة بين المنتفعين

التأمين الصحى الشامل: المنظومة قائمة على التكافل والمساواة بين المنتفعين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة