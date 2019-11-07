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مد أجل الحكم على 5 متهمين برشوة "جمارك مطار القاهرة" لجلسة 5 ديسمبر

الخميس، 07 نوفمبر 2019 01:23 م
مد أجل الحكم على 5 متهمين برشوة "جمارك مطار القاهرة" لجلسة 5 ديسمبر رشوة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، مد أجل الحكم على 5 متهمين بينهم 3 من العاملين بجمرك ميناء القاهرة الجوى فى قضية طلب وتقاضى رشوة قدرها 68 ألف جنيه مقابل تهريب بضائع "فضة" من ميناء القاهرة دون دفع المستحقات المالية من الجمارك ودون عرضها على مصلحة الدمغة والموازين، لجلسة 5 ديسمبر المقبل.
 
وأوضحت أوراق القضية أن المتهمين هم "محمد صبحى، مسعد عبد الرازق، سعد فوزى، ماجد جرجس، أمير بدر الدين".
 
صدر القرار بعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.
 
وكشفت تحقيقات محمود حجاب رئيس نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة أنه وردت معلومات للرقابة الإدارية تفيد طلب مأمور جمرك بميناء القاهرة الجوى ومراجع إجراءات بقرية البضائع من "تاجر فضة" مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهما وتهريب بضائع من ميناء القاهرة الجوى دون دفع المستحقات المالية ودون عرض البضائع على مصلحة الدمغة والموازين وتمكن ضابط الرقابة من ضبط المتهم السادس عقب تقاضيه مبلغ الرشوة وقدره 68 ألف جنيه وبتفتيشه عثر بحوزته على أجزاء من البضائع المهربة جمركيا.
 
 
 

 


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