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محافظ سوهاج يوجه برفع مستوى النظافة وإزالة الاشغالات

الخميس، 07 نوفمبر 2019 12:41 م
محافظ سوهاج يوجه برفع مستوى النظافة وإزالة الاشغالات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج
سوهاج – عمرو خلف

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تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، عدداً من الشوارع بحي شرق وغرب سوهاج، للوقوف على جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج، أن المحافظ تفقد شوارع الجرجاوية، والمحطة، ومحيط ميدان العارف، والمدينة الطبية، بحي غرب سوهاج، موجهاً برفع مستوى النظافة بشارعي الجرجاوية والمحطة.

وأضاف "التوني"، أن المحافظ تفقد أعمال مشروع توسعة الكورنيش الغربي، وكذلك الكورنيش الشرقي، ومحيط مقر مجلس مدينة سوهاج، وشارع أسيوط سوهاج، موجهاً برفع الإشغالات، ورفع مستوى النظافة.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، بالإهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع مستوى النظافة، وتنظيم ورديات عمل منظمة لرفع القمامة والمخلفات الصلبة والأتربة بشكل دوري يمنع تراكمها .

 

 

 

 

 

 

 


سوهاج

محافظ سوهاج

رفع الاشغالات

الكورنيش الغربى

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