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محافظ بورسعيد: بدء تنظيم حركة دخول وخروج حركة الشاحنات بالميناء

الخميس، 07 نوفمبر 2019 04:35 م
محافظ بورسعيد: بدء تنظيم حركة دخول وخروج حركة الشاحنات بالميناء جانب من الاجتماع
بورسعيد - السيد فلاح

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قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بدء تنفيذ مخطط تنظيم حركة دخول وخروج الشاحنات من والي الميناء ابتداءا من بعد غد السبت، لمنع حدوث التكدس خارج أسوار الميناء وبمنفذ الرسوة. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدة محافظ بورسعيد بحضور الدكتور محمد هاني غنيم، نائب محافظ والمهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة  ومسئولي الجمارك وأمن المحور والمرور وشرطة الميناء ، وتقرر فتح أبواب الميناء من السادسة صباحًا لدخول سيارات الشاحنات ومنع انتظارها نهائيًا في شارع عزمي وتوقيع غرامات علي المخالفين ،علي أن يتم بدء خروج الشاحنات من الميناء ابتداءا من الساعة السادسة مساءً وحتي السادسة صباحًا باستثناء شاحنات القمح ، علي أن يتم انتظار الشاحنات داخل أسوار الميناء إلي حين الانتهاء من عمليات شحنها استعدادًا للخروج في الميعاد المقرر.
 
ووجه محافظ بورسعيد، بتنفيذ قرار إغلاق  منفذ اللنش ابتداءا من السبت المقبل، والانتهاء من دراسة نقل منفذ الشاحنات إلي منفذ الرسوة قبل نهاية الشهر الحالي والتنسيق بين جميع الأجهزة المعنية لتنفيذ هذة القرارت ومتابعة حركة المرور علي طريق الشاحنات المجاور للميناء لمنع عودة التكدس فية نهائيًا، مع إزالة كافة العشوائيات الموجودة به ورفع كفاءة الرصف علي امتدادة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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