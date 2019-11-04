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إلغاء منفذ اللنش ودراسة إلغاء منفذ الشاحنات وتشغيل منفذ الجميل من مقرة الجديد ببورسعيد

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 11:03 م
إلغاء منفذ اللنش ودراسة إلغاء منفذ الشاحنات وتشغيل منفذ الجميل من مقرة الجديد ببورسعيد جانب من الاجتماع
بورسعيد - السيد فلاح

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قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلغاء منفذ اللنش الجمركي ابتدأ من الغد وإجراء دراسة أمنية وجمركية لإلغاء منفذ الشاحنات وذلك في اطار الإجراءات الخاصة بمكافحة التهريب مع البدء في تشغيل منفذ الجميل الجديد من مقرة الدائم يوم السبت المقبل.

جاء ذلك في اجتماع محافظ بورسعيد مع الأجهزة الأمنية ومسئولي الجمارك والمديريات والأحياء لمتابعة العمل بالمنافذ ومكافحة التهريب.
 
وسوف يتم نقل منفذ اللنش إلي موقع جديد علي الطريق الدولي الساحلي، كما سيتم بعد اعتماد الدراسة الخاصة بمنفذ الشاحنات نقل العمل به إلي منفذ الرسوة علي أن يتم تسيير حركة الشاحنات من السادسة مساءً حتي السادسة صباحًا لمنع التكدس بالمنفذ.
 
ووجه محافظ بورسعيد بقيام لجان مشتركة من الجمارك والتهرب الضريبي والأحياء لمتابعة المخازن التجارية علي مستوي المحافظة ومراجعة حجم البضائع الموجودة بها وأوجه التصرف فيها من خلال المستندات الرسمية.
 
كما أصدر محافظ بورسعيد تعليماتة بمصادرة أي سيارة يتم ضبطها في عمليات التهريب وكذلك المضبوطات من البضائع المهربة وتجميعها وبيعها لصالح الجمارك.
 
 
 

 


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