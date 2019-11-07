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محافظ بني سويف : بدء أعمال جسات مشروع كوبرى مزلقان المديرية

الخميس، 07 نوفمبر 2019 04:22 م
محافظ بني سويف : بدء أعمال جسات مشروع كوبرى مزلقان المديرية المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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تابع المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف مع مدير عام الطرق والنقل المهندس ناصر فراج ، الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء كوبري مزلقان ميدان الشهداء "مديرية سابقاً"،لحل مشكلة التكدس المروري الشديد بالمنطقة،حيث يجري حالياً عمل جسًات استكشافية وجسًات بالتربة  اللازمة للتصميم الإنشائي والبدء في تنفيذ المشروع

وأشار محافظ بني سويف، إلى أن حل مشكلة التكدس المروري بالمنطقة  كان أولوية أولى منذ أن تولى المسؤولية بالمحافظة ، حيث كلف "حينئذ" المكتب الفني بديوان عام المحافظة ومديرية الطرق والنقل وهيئة الطرق والكباري بالمحافظة بالتنسيق مع جامعة بني سويف لإعداد مقترح بالحل الفني المناسب  للمشكلة

و تم طرح عدد من المقترحات الفنية وتم تشكيل لجنة من هيئة السكة الحديد وهيئة الطرق والكباري ومديرية الطرق والنقل للبت في أنسب الحلول ،حيث رفضت اللجنة كل المقترحات باستثناء إنشاء كوبري أعلى المزلقان ،وذلك على النحو التالي:

رفضت اللجنة مقترح تنفيذ نفق يمر أسفل ترعة الإبراهيمية بمساحة لا تقل عن 2 متر عبر قاع الإبراهيمية ، وبالتالي يكون العمق المطلوب للنفق حوالى 15 متراً،الأمر الذي يلزم معه بدء  النفق على بعد 1كم في كل جانب من المزلقان وهذا يستحيل هندسياً ومكلفاً مالياً

كما رفضت اللجنة مقترح عمل امتداد لرصيف المحطة،حيث قد تم سابقاً تنفيذ هذا المقترح من خلال رصيف المزلقان حوالي 40 متراً "المسافة القصوى الممكنة"،وذلك بناء على الرأي الفني لهيئة السكة الحديد،بأنه لايمكن مد الرصيف أكثر من ذلك ،لأن ذلك يلزم تغييرات في الإشارات وخطوط السكة الحديد على مستوى الجمهورية بجانب ضرروة تغيير أماكن التخزين للقطارات بمحافظة بني سويف.

وأوضحت اللجنة أيضاً بشان مقترح عمل امتداد لرصيف المحطة أن هذا المقترح لو تم تنفيذه لن يحل المشكلة نهائياً،وإنما يوفر حل جزئي وبسيط جدا،خاصة وأنه سيتم غلق المزلقانات أثناء مرور القطارات التي يصل عددها لـ65 قطاراً يوميا  وكل قطار سيتغرق انتظار من 5 إلى 6 دقائق ،وذلك يعنى أنه سيحدث التكدس المرور بالمنطقة لا محالة.

ورفضت اللجنة مقترح نقل محطة السكة الحديد بسبب التكلفة الباهظة لهذا المشروع ، كما أن ذلك لن يحل المشكلة بشكل نهائي ، وأنما ينطبق عليه أسباب رفض مقترح عمل امتداد لرصيف المحطة.

وأكدت اللجنة أن الحل الأنسب هو تنفيذ مقترح إنشاء كوبري أعلى المزلقان ، وأن هذا المشروع سوف يكون له عوائد أخرى بخلاف توفير الحل النهائي لمشكلة التكدس المروري بالمنطقة الحيوية،حيث يمكن استغلال أسفل الكوبري في أنشطة اقتصادية وتجارية ،توفر فرص عمل ودخل للمحافظة،وأيضا تمت مراعاة أن يمر الكوبري أعلى امتداد شارع الرياضي لتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة المكتظة ، والتي تشهد كثافة في حركة السيارات والمشاه بشكل كبير.

وأشار محافظ بني سويف إلى أنه بناء على قرار اللجنة الفنية المختصة بأن مقترح إنشاء الكوبري الأنسب لحل المشكلة ، تم تكليف المكتب الفني بديوان عام المحافظة بتنفيذ الرفع المساحى المطلوب تسليمه للهيئة  العامة للطرق والكباري لإعداد الدراسة المطلوبة والتصور المبدئي الأمثل لمسار الكوبري والمنازل والمطالع ،تلاها خطاب بتاريخ 20/12/2018 لرئيس الهيئة.

ونوه محافظ بني سويف أنه استثمر زيارة الفريق كامل الوزيري وزير النقل وعرض عليه المشروع وضروريته لحل مشكلة كبيرة بمنطقة حيوية ، حيث وافق الوزير على المشروع  وقرر مساندة المشروع  ودعمه وكلف لجنة مشتركة من هيئتي السكة الحديد والطرق والكباري لدراسة تنفيذ المشروع.

وعلى إثره قامت اللجنة المشتركة بمعاينة المنطقة وانتهت إلى أن الكوبري سيصل طوله حولى 750 مترا ومساره يبدأ من جوار شبكة الكهرباء أمام عمر أفندي  ماراً بالطريق المؤدي للمزلقان  السكة الحديد ثم يعلو السكة الحديد وترعة الإبراهيمية في اتجاه موازي لشارع بورسعيد وينتهى أمام البنك الزراعي المصري "بنك التنمية والائتمان الزراعي" ، وسيكون اتجاه واحد يضم حارتين من 8 إلى 9 متر ويبدأ من ميدان المديرية حتى  شارع بورسعيد.

 

 


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