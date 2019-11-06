محافظ بنى سويف يفتتح المدرسة الثانوية الفنية للتمريض لتقديم خدمة صحية بالقرى

بنى سويف - هانى فتحى

افتتح المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، المدرسة الثانوية الفنية للتمريض للبنين (5 سنوات)، بمقر مستشفى تكامل باروط مركز بنى سويف، وذلك ضمن خطة المحافظة للاستفادة من مقرات مستشفيات التكامل البالغ عددها 15 مستشفى فى دائرة المحافظة، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالاستفادة من مستشفيات التكامل بالشكل الأمثل وتقديم الخدمة الطبية اللائقة للمواطن المصرى بجميع المحافظات.

وحضرالافتتاح الدكتور عبد الرحمن برعى عضو مجلس النواب، والدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، محمد حسام الدين وكيل وزارة التربية والتعليم ، وجيه عبد الرازق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف.

وتفقد المحافظ سير منظومة الدراسة، بقاعات المحاضرات والمكتبة، ومعامل الكمبيوتر والمهارات التمريضية، حيث تابع جانبا من التدريب العملى للطلاب، مؤكدا على أهمية الجانب التطبيقى فى العملية التعليمية، وأن ذلك ضرروى لصقل مهارات الأطقم الطبية، لاسيما وأن الخدمة الطبية تتعلق بحياة المواطن.

وأكد محافظ بنى سويف على أنه يتابع باستمرار هذا الملف مع وكيل وزارة الصحة، لضمان المضى قدما فى تنفيذ خطة الدولة والمبادرة التى تتبناها المحافظة فى هذا الشأن، حيث تم حتى الأن الاستفادة من 8 مستشفيات تكامل فى تقديم خدمة طبية وعلاجية مميزة ودعم القطاع .

مشيرا إلى أنه تم تشغيل وحدتين غسيل كلوى بمستشفيى تكامل سدس ببا والميمون الواسطى لتقديم الخدمة الطبية لأول مرة بالقرى فى تخصص غسيل الكلى ، وتمت الاستفادة من 3 مستشفيات تكامل بقرى دلهانس وقمن العروس وطنسا بنى مالو وتشغيلها كمراكز متميزة للأمومة والطفولة لتقديم خدمات يتوفر به الأجهزة الطبية اللازمة لتقديم خدمة متكاملة للأم والطفل وغرفة عمليات وكشك ولادة مزود بأحدث أجهزة التخدير والحضانات، بالإضافة إلى أسًرة الرعاية المركزة، والإقامة وكافة الخدمات المعاونة

وتمت أيضا الإستفادة من مستشفى تكامل مازورة كمركز حضانات وعيادات تخصصية، وإقامة مدرسة للتمريض بنات بمستشفى تكامل تزمنت والتى ساهمت فى حل مشكلة عدم توافر مكان ملائم للمدرسة التى كانت بالمستشفى العام وتم نقلها لحين الانتهاء من مشروع التطوير الشامل للمستشفى

ومن جانبه أوضح الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، أن الخطة التى يتبناها المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، للاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة تعتبر تجربة رائدة ،حيث يتم الاستفادة من المبانى غير المستغلة من مستشفيات التكامل فى تحسين مستوى الخدمة الصحية بالقرى، ويتعاون فى ذلك المجتمع المدنى بجانب المحافظة، وهذا يضاف إلى مميزات وعوائد التجربة والمبادرة .

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن مستشفيات التكامل هى مستشفيات قروية صغيرة عددها حوالى 500 مستشفى على مستوى الجمهورية، يوجد منها 15 مستشفى بقرى بنى سويف، التى بدأ إنشاؤها فى عام 1997 لتقديم الخدمة الصحية فى القرى وهى جزء مهم من أصول الدولة، مشيرا إلى أن المستتفيات الـ 15 بدائرة المحافظة تم تشغيل أجزاء من مبنى المستشفى كعيادات طب أسرة، وتنفذ المحافظة خطة حاليا للاستفادة من كامل المبانى ، حيث يتم حاليا الاستفادة من الـ 7 مستشفيات الباقية بعدما تم الاستفادة من 8 مستشفيات أخرى



محافظ بنى سويف يتابع تدريب الطلاب بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض



محافظ بنى سويف يفتتح المدرسة الثانوية الفنية



محافظ بنى سويف يفتتح المدرسة الثانوية الفنية



محافظ بنى سويف يتفقد المدرسة الثانوية الفنية للتمريض



محافظ بنى سويف مع طلاب المدرسة الثانوية الفنية للتمريض



محافظ بنى سويف مع طلاب المدرسة الثانوية الفنية للتمريض



محافظ بنى سويف يتفقد المدرسة الثانوية الفنية للتمريض



محافظ بنى سويف يتابع تدريب الطلاب بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض



محافظ بنى سويف يفتتح المدرسة الثانوية الفنية