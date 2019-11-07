محافظ الشرقية يعزل مدير إدارة ديرب نجم التعليمية بسبب غياب الطلاب

الشرقية- إيمان مهنى

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، عزل مدير الإدارة التعليمية بديرب نجم من منصبه وعودته للعمل لديوان عام مديرية التربية والتعليم ، وذلك للإهمال والتقصير في العمل وعدم متابعه سير إنتظام اليوم الدراسي بالمدارس ، وتكليف سلوى السيد بدر وكيلة الإدارة بتسيير أعمال مدير الإدارة بصفة مؤقتة .

كما قرر المحافظ، إيقاف مدير مدرسة السادات الثانوية العسكرية بنين عن العمل وإحالته للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالديوان العام لعدم إنتظام العملية التعليمية وارتفاع نسبه الغياب بين الطلاب وأعضاء المعلمين بالمدرسة والتلاعب في سجل الحضور والإنصراف مما يخل بالإنضباط داخل المدرسة ويضر بالعملية التعليمية .

جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة لمدرسة السادات الثانوية العسكرية بنين التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية للإطمئنان على إنتظام سير العملية التعليمية .

تفقد محافظ الشرقية الفصول المدرسية وتلاحظ له عدم تواجد أعضاء هيئة التدريس بمقر عملهم وإنصرافهم قبل مواعيد العمل الرسمية ، فضلاً عن إرتفاع نسب الغياب بين الطلاب مما يخل بإنتظام اليوم الدراسي ، ليقرر المحافظ إقالة مدير الإدارة التعليمية و إحالة مدير المدرسة للتحقيق وإيقافه عن العمل .

وأكد محافظ الشرقية على وكيل وزارة التربية والتعليم بتفعيل دور لجان المتابعة والمرور المفاجيء على المنشآت التعليمية لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين بها ومتابعة نسب حضور التلاميذ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين .

كما قام المحافظ بزيارة مستشفى ديرب نجم المركزي لمتابعة سير إنتظام العمل والتأكد من تواجد الأطباء وهيئة التمريض بمقر عملهم وتقديم خدمة علاجية مميزة للمرضى وللمترددين على المستشفى ،

وأكد المحافظ على مدير المستشفى ضرورة المتابعة المستمرة للنوبتجية الصباحية والمسائية لتقديم الخدمة الصحية على مدار اليوم ، و تفقد المحافظ المعمل والصيدلية ، للإطلاع على تاريخ صلاحية الأدوية المتواجده ، مشدداً على ضرورة توافر الأدوية اللازمة للمرضى مع مراعاه حفظها بطريقة جيدة .

تفقد قسم الغسيل الكلوي للإطمئنان على المرضى بالمستشفى واستفسر عن مدى رضاهم عن الخدمة الصحية والعلاجية المقدمه لهم ، مؤكداً على ضرورة إنتظام مواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات والاجهزه الطبية المستخدمة في الوحدة للحفاظ على أرواح المرضي.

وشهدت زيارة محافظ الشرقية لمدينة ديرب نجم تفقد شوارع المدينة لمتابعة أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات وإنتظام الحركة المرورية ، مؤكداً على رئيس المدينه ضرورة الإهتمام بالمواطن وتقديم أفضل الخدمات له باعتباره شريك رئيسي وأساسي في بناء المحافظة.