محافظ الشرقية يستقبل أطول رجل ويتكفل بعلاجه استجابة لـ"اليوم السابع"

الشرقية - إيمان مهنى

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، صرف إعانة عاجلة لكل من محمد شحاتة عبد الجواد، شقيقته هدى شحاتة، المقيمان بقرية الجمالية بمركز الحسينية، واللذان يعانان من حالة نادرة فى الطول وضخامة الجسد نتيجة لخلل كامل فى الوظائف الهرمونية فى الجسم طبقًا للتشخيص الطبى المبدئى، لتعينهما على قضاء متطلبات الحياه.

كما كلف المحافظ مديرة إدارة صندوق الإسكان بتوفير وحدة سكنية من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية لهما تلبيه لرغبتهما وليحيا فيها حياة كريمة.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ لهما اليوم بمكتبه بحضور الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة .

وافق محافظ الشرقية على إقامة مشروع صغير "كشك" وتجهيزه للشقيقين ليساعدهما على تحمل الأعباء المعيشية، كما وجه وكيل وزارة القوى العاملة بإتاحة فرصة عمل بالقطاع الخاص للشاب محمد، ومخاطبة التضامن الاجتماعى لتوفير تروسيكل يستخدم كوسيلة انتقال للشقيقين نظرًا لحالتهما الصحية.

كما قام المحافظ بإهدائهما عدد "4" كراتين مواد وسلع غذائية، فضلًا عن 2بطانية و2لحاف فايبر لوقايتهما من بروده الشتاء.

وللاطمئنان على حالتهما الصحية كلف محافظ الشرقية الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة باصطحاب الحالتين المريضتين لمستشفى جامعة الزقازيق لتوقيع الكشف الطبى عليهما وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما للاستشفاء.

أعرب الشقيقان عن امتنانهما وتقديرهما لاستقبال محافظ الإقليم لهما اليوم بمكتبة وتلبية كافة احتياجاتهما المعيشية والطبية .

كان اليوم السابع رصد معاناة الشقيقان فى تقرير صحفى تحت عنوان " "الطول مبقاش هيبة".. معاناة يومية للشاب محمد شحاتة فى الشرقية بسبب طوله ...شحاتة": محبوس فى البيت ونفسى أتعالج وأعيش مثل البشر.. علاجى يحتاج حقن سعرها 30 ألف جنيه.. ومعاش التضامن متوقف عنى".

محافظ الشرقية مع أسرة أطول رجل فى المحافظة

محافظ الشرقية مع أطول رجل وأسرته



