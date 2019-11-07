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إحالة 85 موظفا للتحقيق لعدم تواجدهم خلال مواعيد العمل الرسمية بالبحيرة

الخميس، 07 نوفمبر 2019 02:46 م
إحالة 85 موظفا للتحقيق لعدم تواجدهم خلال مواعيد العمل الرسمية بالبحيرة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف الحملات الرقابية فى شتى القطاعات الخدمية والوقوف علي الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على صحتهم والارتقاء بمستوى معيشتهم .

 

وشدد على أهمية الانضباط الإداري لتلبية مصالح المواطنين داخل المؤسسات الحكومية وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب ومتابعة مستوي العمل وتقييم الأداء داخل الجهات الحكومية والخدمية للمحافظة.

 

وفى هذا السياق شنت الوحدات المحلية لمركزى الدلنجات وشبراخيت العديد من الحملات الرقابية.

 

واسفرت تلك الحملات عن إحالة 85 من العاملين بالمصالح الحكومية والوحدات الصحية  للتحقيق لتقصيرهم فى اعمالهم وعدم تواجدهم خلال مواعيد العمل الرسمية .

 

كما أسفرت الحملات الرقابية عن متابعة  تواجد الأطقم الطبية بالمراكز الطبية ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالوحدات الصحية  .

 

وتضمنت أعمال الحملات الرقابية متابعة تنفيذ  تطهير صفايات الأمطار لمجابهة موجة الامطار المتوقعة وإزالة المخلفات التي قد تعوق تصريف المياه وكذلك المرور على قطاع الحملة الميكانيكية الخاصة  بصيانة جميع المعدات والتأكيد على صيانة معدات الكسح أولا بأول تحسبا لسقوط الأمطار .


البحيرة

حملات رقابية

اخبار البحيرة

محافظ البحيرة

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