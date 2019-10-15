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محافظ الإسكندرية يستقبل سفير جمهورية مالطا لمناقشة سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 07:59 م
محافظ الإسكندرية يستقبل سفير جمهورية مالطا لمناقشة سبل تعزيز العلاقات بين البلدين محافظ الإسكندرية يستقبل سفير جمهورية مالطا
الإسكندرية جاكلين منير

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استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، اليوم، تشارلز سلطانة، سفير جمهورية مالطا، لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين فى المجالات المختلفة وعلى كافة الأصعدة، جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته المحافظة اليوم الثلاثاء.

فى البداية، رحب المحافظ بسفير مالطا على أرض الإسكندرية، مؤكدا على تعزيز العلاقات بين الجانبين، كما أكد على وجود العديد من العوامل المشتركة بين الإسكندرية والمدن بمالطا، نظرا لطبيعتهم كمدن مطلة على البحر الأبيض المتوسط.

وأشار المحافظ إلى أنه يتم حاليا العمل على تطوير منظومة الطرق والنقل الجماعى، وما يتضمنها من مشروعات أهمها، مشروع "محور المحمودية" ومشروعات إنشاء وسيلة نقل جماعى حضارية، تتناسب مع مكانة المدينة الحضارية العريقة، موكدا أن الإسكندرية تربطها العديد من علاقات التآخى مع مدن البحر المتوسط، لافتا إلى أن السبت القادم ستصل للإسكندرية أول رحلة بحرية قادمة من مدينة بافوس.

من جانبه، شكر السفير المحافظ على حفاوة الاستقبال، معرباً عن رغبته فى زيادة توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وذكر أن الإسكندرية من المدن التى تملك العديد من المقومات السياحية، كما أن هناك العديد من الجوانب المشتركة بين الإسكندرية والمدن المالطية، بصفتهم مدن ساحلية، مما يساهم فى إقامة علاقات تآخى مع الإسكندرية.

محافظ الإسكندرية يستقبل سفير جمهورية مالطا (1)
محافظ الإسكندرية يستقبل سفير جمهورية مالطا 

 

محافظ الإسكندرية يستقبل سفير جمهورية مالطا (2)
محافظ الإسكندرية يستقبل سفير جمهورية مالطا 

 

محافظ الإسكندرية يستقبل سفير جمهورية مالطا (3)
محافظ الإسكندرية يستقبل سفير جمهورية مالطا 

الاسكندرية

محافظ الاسكندرية

مالطا

العلاقات المصرية الدبلوماسية مع مالطا

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