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الخميس، 07 نوفمبر 2019 11:11 ص
خالد صلاح
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خلال جولة ميدانية..

محافظ أسوان يقرر غرامة على عربتى حنطور لعدم التزام أصحابها بـ"البامبرز"

الخميس، 07 نوفمبر 2019 11:03 ص
محافظ أسوان يقرر غرامة على عربتى حنطور لعدم التزام أصحابها بـ"البامبرز" جانب من الجولة
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

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أعطى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، توجيهاته بسحب رخص 2 عربة حنطور وتغريم أصحابها بمبلغ 500 جنيه لكل منهما لعدم الالتزام بتركيب البامبرز وتسببهما فى إلقاء المخلفات والتلوث البيئى بشارع كسر الحجر.

كما أمر المحافظ بسحب رخص سيارتين ملاكى والأخرى نقل ثلاجة مع تطبيق غرامة مالية ألف جنيه لكل منهما لقيامهما بغسيل السيارتين بطريق فيله / الشلال مما يتسبب فى تلف الأسفلت.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية لمحافظ أسوان، صباح اليوم الخميس، رافقه خلالها العميد أيمن رضا رئيس مركز ومدينة أسوان.

 

 

 


محافظ اسوان

عربات الحنطور

بامبرز

اسوان

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