محافظ أسوان يقرر غرامة على عربتى حنطور لعدم التزام أصحابها بـ"البامبرز"

كما أمر المحافظ بسحب رخص سيارتين ملاكى والأخرى نقل ثلاجة مع تطبيق غرامة مالية ألف جنيه لكل منهما لقيامهما بغسيل السيارتين بطريق فيله / الشلال مما يتسبب فى تلف الأسفلت.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية لمحافظ أسوان، صباح اليوم الخميس، رافقه خلالها العميد أيمن رضا رئيس مركز ومدينة أسوان.