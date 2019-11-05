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محافظ أسوان يوجه المسئولين بسرعة تلبية شكاوى المواطنين خلال اللقاء الأسبوعى

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 07:08 م
محافظ أسوان يوجه المسئولين بسرعة تلبية شكاوى المواطنين خلال اللقاء الأسبوعى جانب من اللقاء
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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استمع اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، لشكاوى 24 مواطنا، خلال اللقاء الأسبوعى، لبحث واستعراض الشكاوى والمطالب الجماهيرية وتلبيتها وفقاً للقانون والإمكانيات المتاحة، حضر اللقاء مديرو الصحة والتضامن الاجتماعى، والمنطقة الصناعية، بجانب رؤساء مركزى نصر النوبة وإدفو، حيث وجه اللواء أحمد إبراهيم برفع شكاوى أهالى المحافظة وتضررهم من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء الشهرية، بجانب المبالغة فى تقدير قيمة المتأخرات المقررة عليهم إلى وزيرى الكهرباء والتنمية المحلية، مع إخطار رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء من أجل دراسة هذه الشكاوى، واتخاذ الاجراءات المطلوبة.

جاء ذلك بعد قيام أحد المواطنين بتقديم شكوى للمحافظ يتضرر فيها من ارتفاع فاتورة الكهرباء بمنزله المستحقة عن الشهر الماضى، والتى بلغت 470 جنيها، فى حين وصلت قيمة المتأخرات المقررة عليه إلى 35 ألف جنيه تم تخفيضها إلى 13 ألف و700 جنيه، وتقسيطها على مدار 25 شهرا.

وكلف اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، رئيس مركز ومدينة نصر النوبة بضرورة التنسيق مع مديرية الإسكان تحت إشراف السكرتير العام للمحافظة لدراسة طلبات 3 مواطنين تتعلق بإحلال وتجديد منازلهم الكائنة بقريتى قورته وسنجارى بنصر النوبة نظراً لتعرضها لتصدعات وتشققات، مع دراسة إدراجها ضمن خطة مرور اللجنة المتخصصة لاختيار المساكن اللازمة للإحلال طبقاً لدرجة خطورتها ووفقاً للاعتمادات المالية المحددة لهذا العام، وذلك حفاظاً على أمن وسلامة أرواح الأسر المقيمة فيها.

وأمر اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، بدراسة طلب بعض أهالى قرية الدكة لاستغلال قطعة أرض فضاء بجوار مركز شباب القرية لتكون امتداد للمركز لاستيعاب قدر أكبر من الأنشطة الرياضية والاجتماعية والترفيهية التى يقدمها المركز لشباب وأهالى القرية، وخلال اللقاء شدد محافظ أسوان على رؤساء مركزى إدفو ونصر النوبة بسرعة التنسيق مع مديرية الأمن لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد بعض التعديات على الأراضى الزراعية أو المبانى التابعة لأملاك الدولة أو المواطنين وخاصة التعديات على الأرض المخصصة لإقامة مدرسة للتعليم الأساسى بقرية الحجز بحرى بإدفو وذلك حفاظاً على حق الدولة وتلبية لشكوى الأهالى والمواطنين المتضررين من هذه التعديات.

موجهاً رئيس مركز إدفو بدراسة شكوى أحد المواطنين وتضرره من عدم إدراج اسمه ضمن كشوف المستحقين التى أعدتها لجنة حصر الشوادر عام 2009.

وقد أعطى المحافظ توجيهاته لمدير عام الصحة بدراسة توفير العلاج على نفقة الدولة لـ 3 من الحالات المرضية بعد توقيع الفحص والكشف الطبى واستيفاء كافة المستندات اللازمة مراعاة لظروفها الاجتماعية والأسرية.

وطالب المحافظ بضرورة قيام مدير المنطقة الصناعية بمنطقة العلاقى جنوب مدينة أسوان بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب إحدى الورش الذى قام بتغيير نشاطها بدون أى تراخيص أو مستندات رسمية.

محافظ أسوان خلال اللقاء الأسبوعى (1)
محافظ أسوان خلال اللقاء الأسبوعى 

 

محافظ أسوان خلال اللقاء الأسبوعى (2)
محافظ أسوان خلال اللقاء الأسبوعى 

 

محافظ أسوان يستكمل لقاءه الأسبوعى بالمواطنين
محافظ أسوان يستكمل لقاءه الأسبوعى بالمواطنين

العلاج على نفقة الدولة

محافظ اسوان

نصر النوبة

الحالات المرضية فى اسوان

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