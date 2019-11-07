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محافظ أسوان: رفع تقرير لرئيس الوزراء حول مشكلة تأخر تنفيذ الإسكان المميز

الخميس، 07 نوفمبر 2019 11:48 ص
محافظ أسوان: رفع تقرير لرئيس الوزراء حول مشكلة تأخر تنفيذ الإسكان المميز جانب من الاجتماع
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

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أكد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، أنه أعطى مهلة للشركة المنفذة حتى منتصف نوفمبر الحالى للانتهاء من الأعمال المطلوبة لسرعة تسليم الشقق للحاجزين فى المشروع وإلا سيتم رفع تقرير وافى يتضمن أسباب تأخير تسليم هذه الشقق ومقايسات هذه الأعمال للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأيضاً لوزيرى الأوقاف والتنمية المحلية.

وأضاف محافظ أوان، فى بيان صحفى، أنه صدرت توجيهات من الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف أثناء زيارته للمشروع فى يناير من العام الحالى بإنهاء جميع الأعمال من تشطيبات وبنية أساسية فى 13 عمارة كمرحلة أولى وذلك من ضمن 36 عمارة تقوم بتنفيذها الشركة التابعة لهيئة الأوقاف المصرية.

وشدد اللواء أحمد إبراهيم، على أنه فى حالة عدم التزام الشركة المنفذة سيتم وقف مستحقاتها المالية وسحب المشروع الإسكانى منها وإسناده لشركة أخرى لسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة ، كما سيتم التواصل مع مسئولى وزارة الكهرباء للالتزام بإنشاء محطة محولات كهرباء لعمارات الإسكان المميز على مساحة 22 ألف و 500 متر مربع وبطاقة 50 ميجا فولت.

وأشار إلى أنه تم تكليف مدير قطاع كهرباء أسوان بإعداد مقايسة للحل البديل والعاجل لإدخال الكهرباء للمشروع من خلال تركيب لوحة توزيع بعد مد كابلات أرضية من أقرب محطة محولات ، مكلفاً الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بإنهاء الأعمال الجارية لإدخال خدمة الصرف الصحى لعمارات الإسكان المميز فى موعد أقصاه أول ديسمبر القادم والتى تشمل محطة الرفع بجوار معسكر العقاد للشباب والتى ستكون بطاقة ألف م3 / يومياً ، بجانب تركيب خط الطرد الرئيسى بطول 6 كم وبقطر 700 مللى والذى يربط محطة الرفع بمحطة 13 بالشلال.

 

 


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اسوان

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