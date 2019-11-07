مجلس محافظى وكالة الطاقة الذرية يناقش الضمانات الإيرانية للحد من الانتشار النووى

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عقد مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، اليوم الخميس، اجتماعًا لمناقشة تقرير المدير العام المؤقت كرونيل فيروتا بشأن المسائل المتصلة بالضمانات فى إيران فيما يخص الحد من الانتشار النووى.

وأشارت مصادر فى الوكالة، إلى أن المدير العام قدَّم إلى المجلس تقريرًا حول مسألتين متصلتين بالضمانات حول الاتفاق المتعلق بمعاهدة عدم الانتشار والبروتوكول الإضافى فى إيران.

يضم مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية 35 عضوًا يتولون إدارة شؤون الوكالة، كما يضم المؤتمر العام 171 دولة هى الدول الأعضاء فى الوكالة، وقد تم مؤخرًا انتخاب سفير الأرجنتين رافائيل جروسى مديرًا عامًا للوكالة اعتبارًا من الشهر المقبل .