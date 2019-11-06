منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تُعلن رسميا بدء تخصيب اليورانيوم فى محطة فوردو

رويترز

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية رسميا بدء تخصيب اليورانيوم فى محطة فوردو، وأكدت أن إيران بدأت تضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزى وتستأنف التخصيب في منشأة فوردو النووية تحت الأرض.

يذكرأن ، قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى على تويتر إن منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم الواقعة تحت الأرض "ستعود إلى كامل نشاطها قريبا"، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان طهران ضخ غاز اليورانيوم فى أجهزة الطرد المركزى بالموقع اليوم الأربعاء.

وأضاف روحانى "خطوة إيران الرابعة فى تقليص التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووى المبرم فى 2015) بضخ الغاز إلى 1044 جهاز طرد مركزى تبدأ اليوم. بفضل سياسة الولايات المتحدة وحلفائها، ستعود فوردو إلى كامل نشاطها قريبا".