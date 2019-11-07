ما هى قصة "الشبح الأخضر" أشهر قطارات روسيا المدرعة؟

بناء "الشبح الأخضر":ونقلت وكالة سبوتنك الروسة، مراحل بناء وعمل الشبح ، القطار المدرع الروسيى في الحرب ونهايته ، حيث أنه قبل ثلاثة أيام من أول مهمة قتالية للقطار المدرع رقم 5 للدفاع الساحلي للقاعدة الرئيسية لأسطول البحر الأسود، غادر متاجر مصنع سيفاستوبول البحري.
كيفية عمل "الشبح الأخضر":كانت السرعة، بالإضافة إلى القوة النارية، هي الميزة الرئيسية للقطار المدرع. كل من عملياته كانت مخططة بعناية. يتم فحص الأهداف مسبقًا من قبل المشاة البحرية، وقبل خروج القطار، تخرج عربة دائمًا إلى الموقع للتحقق من حالة مسارات السكك الحديدية.
#Севастополь 24 октября 1967 г . - Установлен паровоз-памятник бронепоезду
"Железняков" pic.twitter.com/MVkf4wiCzs— Roman Nikolaevich 🇷🇺 (@Romancolonel) October 24, 2015
كان يظهر القطار ويطلق النار فجأة وبسرعة، ولقد حصل على لقب "الشبح الأخضر" لإمكانيته في التخفي، كان يغير القطار المدرع تغيير مظهره، تحت قيادة الفريق جونيور كامورنيك، قام البحارة برسم المناطق المدرعة والقاطرات بلا كلل مع خطوط وبقع مموهة بحيث يندمج القطار مع التضاريس، للتشويش على العدو، باستمرار يتم تغيير أماكن وقوف القطارات.في نهاية عام 1941، تم تحديث جزء من الأسلحة على القطار، تم استبدال أحد المدافع القديمة بمدفعين آليين جديدين، بدلا من أربعة قذائف هاون 82 ملم، وضعوا ثلاثة أفواج عيار 130 ملم، تم تثبيت 3 مدافع رشاشة جديدة.
ضرب القطار:
كان طاقم المدافع الرشاشة في القطار يصد بشكل منتظم هجمات المقاتلات الألمان. لكن البحث المستمر عن "الشبح" بدأ يحقق نتائج. في أحد الأيام، وضع الطاقم القطار ليس في نفق، ولكن تحت صخرة شديدة الانحدار في محطة إنكرمان لبعض الوقت، لم يفوت العدو مثل هذه الفرصة - كلفت الضربة الجوية التي قام بها أرواح العديد من مقاتلي القطار المدرع.
Паровоз легендарного броненосца "Железняков"принимавшего активное участие в героической обороне Севастополя 1941-1942 pic.twitter.com/d5LqW9cfQy— Лучшие Летние Туры (@llt_tours) May 12, 2015خلال المعارك على جبال ميكينزييف للمدفعية الثقيلة الألمانية، تمكنوا من تحطيم خط السكة الحديدية أمام قطار مدرع متحرك، وخرجت المنصة المدرعة عن القضبان. شظايا القذيفة عطلت القاطرة الرئيسية، ولم تكن قوة القاطرة المدرعة الثانية كافية لرفع المنصة المدرعة إلى القضبان. تم إنقاذ القطار المدرع بواسطة السائق المساعد يفغيني ماتيوش.للإصلاح، ذهب إلى موقع مليء بالفحم الخام لإصلاحه، وبعد أن أنهى العمل بالكاد تمكن من الخروج وفقد الوعي من الحروق، وبفضل هذا العمل، تمكن من تشغيل محرك البخار، ورفع المنصة المدرعة على القضبان وإبعاد القطار من تأثير بطاريات العدو الثقيلة.في يونيو1942، بقي "جيليزنياكوف" الوحدة المدفعية القوية الوحيدة على الجانب الشمالي من سيفاستوبول، كان يطلق النار على التكوينات الألمانية بشكل نشط لدرجة أن الطلاء على سبطانة المدافع بدأ يحترق.
المعركة الأخيرة للقطار:
كان مكان وفاة "الشبح الأخضر" هو نفق ترويتسك، حيث كان يتمركز خلال هذه الفترة، في 26 يونيو 1942، وجه أكثر من خمسين قاذفة ألمانية ضربة قوية إلى ملجأ القطار،سقطت كتلة ضخمة من الحجر على القاطرة المدرعة الثانية، وانفجرت القضبان تحتها، تم إنقاذ جزء من الطاقم من خلال فتحات الإنزال.
Авторское название:
— Русские не сдаются (@RussiansForward) December 14, 2015
"Бронепоезд "Железняков" уходит в боевой рейд"
Автор снимка Владислав Микоша#История@rus_i... pic.twitter.com/tm0KBUDr77
وتم إخراج القاطرة غير المتضررة من مخرج النفق، وتم إطلاق النار مرة أخرى على العدو، ولكن هذه المعركة، كانت الأخيرة بالنسبة لجيليزنياكوف.
في اليوم التالي، دمرت الطائرات الألمانية، المخرج الثاني لنفق ترويتسك، وتم إغلاق النفق على القطار، لكن طاقمه استمر في القتال، وقام بتفكيك مدافع الهاون التي ظلت في حالة تشغيلية ووضعها بالقرب من محطة كهرباء المنطقة،وصمد جنود القطار المدرع حتى 3 يوليو 1942.
بعد حوالي شهر، قامت القوات الألمانية التي احتلت سيفاستوبول، بتطهير نفق ترويتسك، واستعادوا بعض القاطرات المدرعة، وأنشأوا قطار "أويجين" منها، تم تفجيره من قبل طاقمه عندما اخترقت القوات السوفيتية الدفاعات الألمانية على جبل سابون في عام 1944.
وبهذا انتهت قصة أحد أشهر القطارات المدرعة السوفيتية، والذي قام بحوالي 140 عملية قتالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة