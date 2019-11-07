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ما هى قصة "الشبح الأخضر" أشهر قطارات روسيا المدرعة؟

الخميس، 07 نوفمبر 2019 07:35 م
ما هى قصة "الشبح الأخضر" أشهر قطارات روسيا المدرعة؟ القطار الروسى المدرع
شعبان هدية

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ما هي قصة أحد أشهر القطارات المدرعة السوفيتية، الذي قام بحوالي 140 عملية قتالية؟، الشبح الأخضر الروسي الذى هدد الدفاعات الألمانية انتهى فى نفق ترويتسك ، حيث كان يتمركز، وتم توجيه أكثر من خمسين قاذفة ألمانية له وطاقمه، فما هي القصة الكاملة لبناء وعمل هذا القطار فى الحرب العالمية الثانية؟
 
 
في 7 نوفمبر 1941، تعرضت وحدات المشاة الألمانية، بالقرب من قرية دوفانكا (حاليًا قرية فيرخنسادوفوي، منطقة ناخيموفسكي في سيفاستوبول)، لهجوم من قبل جميع مدافع القطار المدرع السوفيتي الذي ظهر فجأة.
 
كما دمرت نيرانه بطارية على الجانب الآخر من وادي بيلبيك، لذلك شعر جنود وضباط جيش مانشتاين لأول مرة بقوة قطار "جيليزنياكوف" المدرع، الذي دخل في التاريخ باسم "الشبح الأخضر".

بناء "الشبح الأخضر":

ونقلت وكالة سبوتنك الروسة، مراحل بناء وعمل الشبح ، القطار المدرع الروسيى في الحرب ونهايته ، حيث أنه قبل ثلاثة أيام من أول مهمة قتالية للقطار المدرع رقم 5 للدفاع الساحلي للقاعدة الرئيسية لأسطول البحر الأسود، غادر متاجر مصنع سيفاستوبول البحري.
 
واستمر بناء القطار في المدينة المحاصرة، على منصات السكك الحديدية العادية ذات القدرة الاستيعابية البالغة 60 طنًا، قام العمال والبحارة في أسطول البحر الأسود، بتركيب البدن المدرع من ألواح الصلب الملحومة مع صب الخرسانة المسلحة.
 
 
تم تركيب خمسة مدافع من عيار 76 ملم، على ثلاثة مواقع مدرعة من القطار، ووضعت قذائف هاون عيار 82 ملم على الرابع، الأسلحة الصغيرة في جيليزنياكوف" تتألف من 16 مدفعا رشاشا من مختلف الأعيرة، لضمان سرعة حركة عالية في منطقة بها العديد من المرتفعات، تم إدخال قاطرة بخار البضائع الرئيسية غير المدرعة في القطار المدرع مع قاطرة قياسية.
 
وكان طاقم القطار المدرع يحرسه البحارة، تم تعيين الكابتن ساكيان لقيادة القطار، بعد إصابته، تم تعيين منصب القائد للملازم تشايكوفسكي، وبعد ذلك قاد قائد المهندسين خارشينكو القطار المدرع.
 
بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين فريق ترميم خاص من رئيس عمال الطرق نيكيتين، الذي كان يقوم كل يوم تقريبًا، تحت نيران العدو، بإصلاح الأجزاء التالفة من السكة الحديدية.
 
 
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كان مسرح العمل الرئيسي للقطار المدرع منطقة جبال مكينزييف، لكنه غالبًا ما كان يذهب إلى خط سكة حديد بالاكلافا، حيث ساعد في مقاطعة تقدم القوات الألمانية إلى جبل سابون، كان "جيليزنياكوف" يغطي أيضا عملية تسليم مدافع جديدة لمجموعة البطاريات 30 الأسطورية.

كيفية عمل "الشبح الأخضر":

كانت السرعة، بالإضافة إلى القوة النارية، هي الميزة الرئيسية للقطار المدرع. كل من عملياته كانت مخططة بعناية. يتم فحص الأهداف مسبقًا من قبل المشاة البحرية، وقبل خروج القطار، تخرج عربة دائمًا إلى الموقع للتحقق من حالة مسارات السكك الحديدية.
 
بعد هجوم مفاجئ وقوي، سرعان ما يغادر القطار إلى مواقع ذات فتحات ضيقة وأنفاق منحوتة في الصخور، العدو ببساطة لم يكن لديه الوقت لاستخدام المدفعية أو الطائرة. بمرور الوقت ، أطلق الألمان النار على أجزاء من السكك الحديدية بالمدفعية، وبدأت طائرة مراقبة تناوب على السكك باستمرار. ومع ذلك، لفترة طويلة، لم يتمكنوا من التسبب في أضرار جسيمة ل "جيليزنياكوف".
 

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هذا أثر بالتأكيد على فعالية القطار المدرعة. فقط من 7 يناير إلى 1 مارس 1942، قام جيليزنياكوف، وفقًا لقيادة منطقة سيفاستوبول الدفاعية، "بتدمير تسعة مخابئ، ثلاثة عشر موقع من الرشاشات الآلية، ستة مخابئ، بطارية واحدة ثقيلة، ثلاث طائرات، ثلاث مركبات، عشر عربات مع حمولة، حتى ألف ونصف من جنود العدو والضباط.
 
 

ضرب القطار:

 

كان طاقم المدافع الرشاشة في القطار يصد بشكل منتظم هجمات المقاتلات الألمان. لكن البحث المستمر عن "الشبح" بدأ يحقق نتائج. في أحد الأيام، وضع الطاقم القطار ليس في نفق، ولكن تحت صخرة شديدة الانحدار في محطة إنكرمان لبعض الوقت، لم يفوت العدو مثل هذه الفرصة - كلفت الضربة الجوية التي قام بها أرواح العديد من مقاتلي القطار المدرع.

 

وتم إخراج القاطرة غير المتضررة من مخرج النفق، وتم إطلاق النار مرة أخرى على العدو،  ولكن هذه المعركة، كانت الأخيرة بالنسبة لجيليزنياكوف.

في اليوم التالي، دمرت الطائرات الألمانية، المخرج الثاني لنفق ترويتسك، وتم إغلاق النفق على القطار، لكن طاقمه استمر في القتال، وقام بتفكيك مدافع الهاون التي ظلت في حالة تشغيلية ووضعها بالقرب من محطة كهرباء المنطقة،وصمد جنود القطار المدرع حتى 3 يوليو 1942.

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بعد حوالي شهر، قامت القوات الألمانية التي احتلت سيفاستوبول، بتطهير نفق ترويتسك، واستعادوا بعض القاطرات المدرعة، وأنشأوا قطار "أويجين" منها، تم تفجيره من قبل طاقمه عندما اخترقت القوات السوفيتية الدفاعات الألمانية على جبل سابون في عام 1944.

وبهذا انتهت قصة أحد أشهر القطارات المدرعة السوفيتية، والذي قام بحوالي 140 عملية قتالية.


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