سوبر كورة
Ads
الخميس، 07 نوفمبر 2019 11:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ماليزيا تعتقل نائبة زعيم حزب المعارضة الكمبودى المنحل

الخميس، 07 نوفمبر 2019 10:01 ص
ماليزيا تعتقل نائبة زعيم حزب المعارضة الكمبودى المنحل الشرطة الماليزية ـ صورة أرشيفية
كوالالمبور(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الحكومة الماليزية اليوم الخميس، أنها اعتقلت "مو سوتشوا" نائبة زعيم حزب الإنقاذ الوطنى الكمبودى المعارض المنحل، وذلك فى خطوة وصفها المراقبون بأنها داعمة لكمبوديا فى محاولتها منع عودة زعماء المعارضة المتهمين بالتخطيط للإطاحة بالحكومة.

وقال وزير الخارجية الماليزي "سيف الدين عبدالله" - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية - إن مسئولي الهجرة بالبلاد اعتقلوا سوتشوا عقب وصولها إلى مطار كوالالمبور قادمة من العاصمة الإندونيسية (جاكرتا).. مشيرا إلى أنه لن يتم ترحيلها، إلا أن مسؤولي الهجرة يرغبون فقط في معرفة هدفها من دخول ماليزيا.

وأضاف عبدالله "لسنا في وضع يسمح لنا بترحيل الأشخاص ولا نرغب فى القيام بذلك.. نحن حكومة مؤيدة للديمقراطية ونتابع الأمور عن كثب ولكن في الوقت ذاته، لا يمكننا التدخل في ما يحدث في الدول الأخرى".

كانت المحكمة العليا في كمبوديا قد حلت حزب الإنقاذ الوطنى الكمبودى خلال شهر نوفمبر عام 2017 ، بناء على طلب من حكومة رئيس الوزراء "هون سين"، حيث اتهمت الحكومة الحزب بأنه يتآمر من أجل الحصول على السلطة بمعاونة الولايات المتحدة الأمريكية، فيما أنكر كل من الحزب وواشنطن ذلك.

 


ماليزيا

السلطات الماليزيه

حزب المعارضه الكمبودى

كمبوديا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى موجها بعقد مؤتمر للنقاش حول الشأن العام: أهل الدين الأولى بالحديث

السيسى موجها بعقد مؤتمر للنقاش حول الشأن العام: أهل الدين الأولى بالحديث

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس جنيهان.. وعيار 21 بـ668 جنيها

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس جنيهان.. وعيار 21 بـ668 جنيها

تقارير: الكاف يبلغ الجزائر بالاستعداد لتنظيم كأس أمم أفريقيا 2021

تقارير: الكاف يبلغ الجزائر بالاستعداد لتنظيم كأس أمم أفريقيا 2021

أكرم‭ ‬القصاص يكتب: مناقشات حول الجيش والاقتصاد «2».. لماذا يتم طرح شركات القوات المسلحة فى البورصة؟.. تفسيرات جاهزة حول تعليمات صندوق النقد أو جمع تمويل أو السيطرة على سوق المال.. خبراء: يضمن الإفصاح والشفافية

أكرم‭ ‬القصاص يكتب: مناقشات حول الجيش والاقتصاد «2».. لماذا يتم طرح شركات القوات المسلحة فى البورصة؟.. تفسيرات جاهزة حول تعليمات صندوق النقد أو جمع تمويل أو السيطرة على سوق المال.. خبراء: يضمن الإفصاح والشفافية

موعد ومكان جنازة الفنان الراحل هيثم احمد زكي

موعد ومكان جنازة الفنان الراحل هيثم احمد زكي

بدء احتفالية "الأوقاف" بذكرى المولد النبوي الشريف بقراءة القرآن الكريم

بدء احتفالية "الأوقاف" بذكرى المولد النبوي الشريف بقراءة القرآن الكريم

هيئة الأرصاد: طقس الغد معتدل شمالاً والعظمى بالقاهرة 29 درجة

هيئة الأرصاد: طقس الغد معتدل شمالاً والعظمى بالقاهرة 29 درجة

شاهد واسمع.. هيثم احمد زكي يقلد شخصية والده فى فيلم السادات

شاهد واسمع.. هيثم احمد زكي يقلد شخصية والده فى فيلم السادات

بث مباشر .. الرئيس السيسي يحضر احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى

بث مباشر .. الرئيس السيسي يحضر احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى

الرئيس السيسي يصل مقر احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف

الرئيس السيسي يصل مقر احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف

7 معلومات عن مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا وبرامج تطويرها

7 معلومات عن مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا وبرامج تطويرها

74% من القراء يؤيدون مقترح إعفاء دور العبادة من دفع فواتير الكهرباء والمياه

74% من القراء يؤيدون مقترح إعفاء دور العبادة من دفع فواتير الكهرباء والمياه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة