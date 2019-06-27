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ماليزيا تغلق مئات المدارس بسبب ارتفاع حالات تسمم الطلاب بالتلوث الكيميائى

الخميس، 27 يونيو 2019 03:28 م
ماليزيا تغلق مئات المدارس بسبب ارتفاع حالات تسمم الطلاب بالتلوث الكيميائى ماليزيا
كتب: محمد جمال

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أصيب عشرات الطلاب فى ماليزيا بالتسمم للمرة الثانية خلال 3 أشهر بسبب التلوث الكيميائى، مما دفع الحكومة الماليزية لإغلاق مئات المدارس فى ولاية جنوبية، حسبما ذكرت شبكة سى ان ان الأمريكية.

وأمرت وزارة التعليم بإغلاق 111 مدرسة حكومية ومئات من المؤسسات التعليمية الخاصة في منطقة باسير جودانج بولاية جوهور لمدة ثلاثة أيام تبدأ من  الثلاثاء، بعد أن اشتكى العديد من الطلاب من صعوبة في التنفس والقيء، فيما لم يتم تحديد مصدر التلوث.

قال رئيس الوزراء مهاتير محمد إن السلطات لا تزال تحاول تحديد الشركات التي تقف وراء التلوث وحذر من اتخاذ إجراءات صارمة.

وفي شهر مارس، تم إغلاق المدارس في نفس المنطقة لعدة أيام بعد أن تسببت النفايات السامة التي ألقيت بطريقة غير قانونية في النهر فى إصابة أكثر من 5000 شخص.


ماليزيا

تسمم

تلوث كيميائى

اغلاق مدارس

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