لجنة من مجلس إدفو تعاين سوء حاله مبنى مدرسة بعد شكاوى الأهالى للمحافظ

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

أجرت لجنة الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادفو مبنى مدرسة بناء على تعليمات من محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم بخصوص شكوى فى اللقاء الجماهيرى الذى انعقد الثلاثاء الماضى بقاعة عروس النيل بأسوان على سوء حاله مبنى مدرسة السلام الابتدائيه بالحجز بحري.

وبناء على تكليف من العميد عبد الرحمن عامر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو إلى نائبى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بالمرور على مدرسة السلام مكان الشكوى بمرافقة رئيس قرية الحجز بحرى.

جدير بالذكر أن محافظ أسوان كان قد شدد على رؤساء مركزى إدفو ونصر النوبة بسرعة التنسيق مع مديرية الأمن لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد بعض التعديات على الأراضى الزراعية أو المبانى التابعة لأملاك الدولة أو المواطنين وخاصة التعديات على الأرض المخصصة لإقامة مدرسة للتعليم الأساسى بقرية الحجز بحرى بإدفو وذلك حفاظاً على حق الدولة وتلبية لشكوى الأهالى والمواطنين المتضررين من هذه التعديات.