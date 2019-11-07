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لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية توضح حكم زواج الرجل من ابنة أخت زوجته

الخميس، 07 نوفمبر 2019 04:00 ص
لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية توضح حكم زواج الرجل من ابنة أخت زوجته مجمع البحوث الإسلامية
كتب لؤى على

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هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة أخت زوجته التى ما زالت الزوجية قائمة بينهما؟.. سؤال ورد لـلجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى: 
 
لا يجوز شرعًا للإنسان أن يتزوج ابنة أخت زوجته التى ما زالت الزوجية قائمة بينهما؛ لقول الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا»، وقد بين النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الحكمة من هذا المنع فقال: "إِنَّكُنَّ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ قَطَعْتُنَّ أَرْحَامَكُنَّ".

مجمع البحوث الإسلامية

الازهر الشريف

لجنة الفتوى

مشيخة الازهر

اخبار

احكام الزواج

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