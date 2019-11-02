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فرنسا تعيد 31 مهاجرا باكستانيا غير شرعى إلى إيطاليا

السبت، 02 نوفمبر 2019 10:40 م
فرنسا تعيد 31 مهاجرا باكستانيا غير شرعى إلى إيطاليا مهاجرون _ صورة أرشيفية
باريس /أ ش أ/

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قامت السلطات الفرنسية بتسليم 31 مهاجرا باكستانيا إلى السلطات الإيطالية بعد ضبطهم مؤخرا داخل شاحنة للبضائع أثناء محاولة للهجرة غير الشرعية إلى فرنسا.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية ف ينشرتها باللغة الانجليزية أن السلطات الفرنسية ألقت القبض على سائق الشاحنة - الذى يحمل الجنسية الباكستانية أيضا - مشيرة إلى أنه تم القبض على هؤلاء المهاجرين أثناء حملة روتينية على أحد الطرق السريعة الواقعة جنوبى البلاد بالقرب من حدود إيطاليا.

وأوضحت "جيو نيوز" أن السلطات الفرنسية قامت بتسليم هؤلاء المهاجرين إلى السلطات الإيطالية بوصفها الجهة التى جاءوا منها طبقا للقواعد المطبقة بشأن التعامل مع الهجرة غير الشرعية.

 


فرنسا

31 مهاجرا باكستانيا

ايطاليا

أخبار ايطاليا

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