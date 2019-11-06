أسرة فتاة العياط تستقبلها أمام مركز الشرطة عقب إخلاء سبيلها

كتب بهجت أبو ضيف

سادت حالة من الفرحة بين أفراد أسرة أميرة المشهورة بفتاة العياط، المتهمة بقتل سائق ميكروباص حاول اغتصابها بالعياط، عقب مغادرتها مركز الشرطة، تنفيذًا لقرار المحكمة بإخلاء سبيلها وتسليمها لولى أمرها.



وكان فى استقبالها والدها وأفراد أسرتها، بالإضافة إلى المحامية الخاصة بها، وتم إخلاء سبيلها عقب إنهاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال قرار المحكمة.



كانت المحكمة قررت صباح أمس الثلاثاء، إخلاء سبيل "أميرة.أ" على ذمة القضية، بدون كفالة مالية، وتسليمها لولى أمرها.

"فتاة العياط" تنتظر قرار إحالتها للمحاكمة إمام محكمة جنايات الطفل، بعدما ثبت من خلال الأوراق الرسمية أنها دون الـ18 (سنة المسؤلية الجنائية)، فيما يحاكم باقى المتهمين أمام الجنايات.

موقف المتهمين الثانى والثالث فى القضية وهما "وائل.م" السائق المرتبط عاطفيًا بالفتاة وصديقه، والمتهمان لخطف الفتاة والشروع فى اغتصابها وسرقة هاتفها، يختلف عن موقف "أميرة"، حيث من المقرر محاكمتهما أمام محكمة الجنايات لبلوغهم السن القانونى.

