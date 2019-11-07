كونا: صدور مرسوم بقبول استقالة وزير المالية الكويتى وتعيين مریم العقیل بالوكالة

كتب محمد جمال

صدر الیوم الخمیس مرسوم رقم "279 لسنة 2019" بقبول استقالة وزیر المالیة الكویتى الدكتور نایف الحجرف، حسبما ذكرت وكالة أنباء الكويت، كما صدر مرسوم رقم 280 لسنة 2019 بتعیین مریم العقیل وزیرة للمالیة بالوكالة بالاضافة إلى عملھا وزیرة الدولة للشؤون الاقتصادیة.

وجاء في المرسوم رقم 279 لسنة 2019" بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم رقم 254 لسنة 2017 بتشكیل الوزارة والمراسیم المعدلة لھ وعلى الاستقالة المقدمة من وزیر المالیة وبناء على عرض رئیس مجلس الوزراء.. رسمنا بالاتي: مادة أولى: تقبل استقالة الدكتور نایف فلاح مبارك الحجرف وزیر المالیة.

مادة ثانیة: على رئیس مجلس الوزراء إبلاغ ھذا المرسوم إلى مجلس الأمة ویعمل بھ من تاریخ صدوره وینشر في الجریدة الرسمیة".