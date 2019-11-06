الكويت وبوركينا فاسو يوقعان 3 اتفاقيات تعاون ومذكرة تفاهم

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وقعت الكويت وبوركينافاسو، اليوم الأربعاء، ثلاث اتفاقيات تعاون ومذكرة تفاهم، فى إطار تعزيز التعاون بين البلدين.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، مع وزير خارجية بوركينا فاسو ألفا باري، والذى جرى فى ديوان عام وزارة الخارجية الكويتية.

وبحث الوزيران خلال الاجتماع، مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التى تربط البلدين، وسبل تعزيزها فى كافة المجالات وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووقع الوزيران عقب الاجتماع، على ثلاث اتفاقيات تعاون، ومذكرة تفاهم (اتفاقية للخدمات الجوية، واتفاقية للتعاون الثقافى والفنى، واتفاقية للتعاون الاقتصادى والفنى ومذكرة تفاهم بشأن إقامة المشاورات الثنائية بين وزارة الخارجية الكويتية ووزارة خارجية بوركينا فاسو).