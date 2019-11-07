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كل ما تريد معرفته عن عدد مشتركى خطوط المحمول فى مصر

الخميس، 07 نوفمبر 2019 07:00 ص
كل ما تريد معرفته عن عدد مشتركى خطوط المحمول فى مصر خطوط المحمول
كتبت هبة السيد

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تحسنت أعداد مشتركي المحمول فى مصر خلال العام الجاري، وهو مؤشر على تجاوز سوق المحمول فرض الدولة رسم تنمية على الخطوط الجديدة، وقصر بيعها على فروع شركات المحمول فقط.

- بلغ أعداد مشتركى المحمول 94.53 مليون خط خلال شهر يوليو لعام 2019.

- ارتفع أعداد مشتركى المحمول خلال شهر يوليو بنسبة نمو شهرى 0.58% مقابل 93.99 مليون خط خلال شهر يونيو لعام 2019 .

- انخفضت أعداد مشتركى المحمول خلال شهر يوليو بنسبة انخفاض سنوى 1.9% مقابل 96.36 مليون خط خلال شهر يوليو لعام 2018.

- تبلغ نسبة انتشار المحمول 95.31% خلال شهر يوليو الماضى.

- ارتفعت نسبة انتشار المحمول خلال شهر يوليو مقارنة بنسبة 94.91% خلال شهر يونيو.

- ارتفع أعداد خطوط المحمول نحو 750 ألف خط خلال 7 شهور، لتزداد من 93.78 مليون خط بداية العام إلى 94.53 مليون خط خلال يوليو


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اتصالات

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