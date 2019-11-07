كل ما تريد معرفته عن عدد مشتركى خطوط المحمول فى مصر

كتبت هبة السيد

تحسنت أعداد مشتركي المحمول فى مصر خلال العام الجاري، وهو مؤشر على تجاوز سوق المحمول فرض الدولة رسم تنمية على الخطوط الجديدة، وقصر بيعها على فروع شركات المحمول فقط.

- بلغ أعداد مشتركى المحمول 94.53 مليون خط خلال شهر يوليو لعام 2019.

- ارتفع أعداد مشتركى المحمول خلال شهر يوليو بنسبة نمو شهرى 0.58% مقابل 93.99 مليون خط خلال شهر يونيو لعام 2019 .

- انخفضت أعداد مشتركى المحمول خلال شهر يوليو بنسبة انخفاض سنوى 1.9% مقابل 96.36 مليون خط خلال شهر يوليو لعام 2018.

- تبلغ نسبة انتشار المحمول 95.31% خلال شهر يوليو الماضى.

- ارتفعت نسبة انتشار المحمول خلال شهر يوليو مقارنة بنسبة 94.91% خلال شهر يونيو.

- ارتفع أعداد خطوط المحمول نحو 750 ألف خط خلال 7 شهور، لتزداد من 93.78 مليون خط بداية العام إلى 94.53 مليون خط خلال يوليو