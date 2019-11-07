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فيديو.. تعرف على الأهمية الأمنية لتركيب الملصق الإلكترونى بالسيارات

الخميس، 07 نوفمبر 2019 12:00 ص
فيديو.. تعرف على الأهمية الأمنية لتركيب الملصق الإلكترونى بالسيارات الملصق الإلكترونى - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين من مالكى المركبات بكافة أنواعها التى تحمل لوحات ذات الحروف والأرقام التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى.



وناشدت الوزارة المواطنين من مالكى المركبات عدا الدراجات النارية، والتى تحمل لوحات معدنية قديمة (أرقام فقط)، بأهمية التوجه إلى إدارة المرور المختصة لاستبدالها باللوحات المعدنية المؤمنة (حروف وأرقام)، وذلك بمحافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الوادى الجديد، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، جنوب سيناء، شمال سيناء، مطروح، البحر الأحمر، أسوان، أسيوط) كمرحلة أولى، تمهيداً لتنفيذ منظومة مرورية إلكترونية على كافة محافظات الجمهورية عقب استكمال تدبير اللوحات المعدنية المؤمنة لباقى المحافظات.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق قواعد قانون المرور على نحو متطور يحقق التيسير لكافة مستخدمى الطرق من خلال إدارة الحركة المرورية إلكترونياً بطريقة علمية تهدف لرفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، وتحقيق الانضباط على الطرق، كما تتيح المنظومة آلية التعرف على المركبات المبلغ بسرقتها والمطلوبة أمنياً، كما تتيح إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية وإخطار غرف عمليات إدارات المرور لتتمكن من إرشاد مستخدمى الطرق لأفضل المسارات البديلة وذلك من خلال ربط الملصق الإلكترونى مع مركز معلومات المرور إلكترونياً، وذلك فى ضوء البدء فى استحداث منظومة مرورية إلكترونية متكاملة.


الملصق الالكتروني

تركيب الملصق الالكتروني

اخبار

اليوم السابع بلس

المرور

الداخلية

قانون المرور

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