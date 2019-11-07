فساد عائلة أردوغان.. تعيين 80 من أصدقاء ابن الديكتاتور فى مناصب بالشركات الحكومية

كتب- هاشم الفخرانى

ذكرت صحيفة سوسكو التركية اليومية ، أن حوالي 80 من المديرين التنفيذيين في شركة الطيران الوطنية التركية ، الخطوط الجوية التركية (THY) ، هم من خريجي نفس المدرسة الثانوية التي تخرج منها نجل الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقالت الصحيفة المعارضة ، أن حزب العدالة والتنمية ونظام أردوغان يواجهان انتقادات حادة منذ فترة طويلة بسبب المحسوبية والفساد في شركات المملوكة للدولة.

وأكدت الصحيفة، أن بلال أردوغان و 80 من المديرين التنفيذيين هم خريجو مدرسة الإمام خطيب الثانوية ، وهي مدرسة دينية ثانوية تقع على الجانب الأناضولي من إسطنبول ، تخرج منها بلال أردوغان في عام 1999.