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فساد عائلة أردوغان.. تعيين 80 من أصدقاء ابن الديكتاتور فى مناصب بالشركات الحكومية

الخميس، 07 نوفمبر 2019 05:49 م
فساد عائلة أردوغان.. تعيين 80 من أصدقاء ابن الديكتاتور فى مناصب بالشركات الحكومية اردوغان
كتب- هاشم الفخرانى

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ذكرت صحيفة سوسكو التركية اليومية ، أن حوالي 80 من المديرين التنفيذيين في شركة الطيران الوطنية التركية ، الخطوط الجوية التركية (THY) ، هم من خريجي نفس المدرسة الثانوية التي تخرج منها نجل الرئيس رجب طيب أردوغان.

 

وقالت الصحيفة المعارضة ، أن حزب العدالة والتنمية ونظام أردوغان يواجهان انتقادات حادة  منذ فترة طويلة بسبب المحسوبية والفساد في شركات المملوكة للدولة.

وأكدت الصحيفة، أن بلال أردوغان و 80 من المديرين التنفيذيين هم خريجو مدرسة الإمام خطيب الثانوية ، وهي مدرسة دينية ثانوية تقع على الجانب الأناضولي من إسطنبول ، تخرج منها بلال أردوغان في عام 1999.

 

 


اردوغان

بلال أردوغان

تركيا

اخبار تركيا

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