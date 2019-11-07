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عاطل يرشد عن تاجر مخدرات موله بأقراص الترامادول بالجيزة

الخميس، 07 نوفمبر 2019 01:00 ص
عاطل يرشد عن تاجر مخدرات موله بأقراص الترامادول بالجيزة أقراص مخدرة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أرشد عاطل تم القبض عليه، لاتهامه بحيازة 7100 قرص مخدر بالجيزة، عن هوية تاجر مواد مخدرة، يتحصل منه على الأقراص المضبوطة بحوزته، وجارى إعداد الأكمنة لضبطه.

وذكر المتهم أنه اعتاد الاتجار بأقراص الترامادول المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة قسم الجيزة، والمناطق المحيطة بها، حيث يتواصل معهم هاتفيا، للاتفاق على أماكن مقابلتهم، وتسليم المواد المخدرة لهم.

وأضاف المتهم أنه يخزن المواد المخدرة بمسكنه، وأنه كان يستعد لترويج الكمية المضبوطة بحوزته على عملائه، إلا أن رجال المباحث القوا القبض عليه.

وتم ضبط المتهم بعد أن وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، تفيد اتجار "م.س" عاطل، بالأقراص المخدرة.

بإعداد كمين للمتهم، تم القبض عليه، وبحوزته 7100 قرص مخدر، ومبلغ 82 ألف جنيه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


تجارة المخدرات

أقراص مخدرة

قسم الجيزة

امن الجيزة

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