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الخميس، 07 نوفمبر 2019 03:53 م
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ضبط 8 مخابز لانتاجها خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات بالبحيرة

الخميس، 07 نوفمبر 2019 03:45 م
ضبط 8 مخابز لانتاجها خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات بالبحيرة مخابز - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة الحكومية بشن حملات مكثفة على مستوى جميع القطاعات  الخدمية وذلك لرفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .
 
وفى هذا السياق شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، برئاسة المحاسب محمد علي خميس بتنفيذ العديد من الحملات على مدار اليوم.
 
وتضمنت تلك الحملات رفع المخلفات والقمامة من قرى سنهور وشرنوب وإفلاقة وزاوية غزال والأبعادية ونديبه ودسونس أم دينار والتوابع لها ونقلها إلى المقلب العمومي بالطرانة، كما تم القيام بحملة نظافة وغسيل الشوارع بإستخدام ماكينة شفط الأتربة والنافوري في مناطق العزيز عثمان وميدان الأتوبيس وشارع النصر .
 
وتضمنت الحملات أيضا متابعة المخابز، وتم ضبط 8 مخابز لانتاجها خبز مخالف للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم .
 
 
 
 

البحيرة

حملات رقابية

دمنهور

محافظ البحيرة

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