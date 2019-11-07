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محافظ البحيرة: إغلاق معابر القطارات المخالفة بمركز أبو المطامير

الخميس، 07 نوفمبر 2019 02:11 م
محافظ البحيرة: إغلاق معابر القطارات المخالفة بمركز أبو المطامير اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين والارتقاء بمنظومة النظافة واستكمال رصف الشوارع وإنارتها .

 

وشدد على متابعة الانضباط الإداري بكافة الجهات الخدمية للتأكد من حسن سير العمل وكذلك تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين بالإضافة الى غلق المعابر المخالفة على الطرق وخطوط السكك الحديدية .

 

وفى هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير برئاسة المهندس راضي عمار بتنفيذ عده حملات رقابية.

 

وتضمنت تلك الحملات غلق المعابر العشوائية والغير قانونية على خط السكة الحديد بنطاق الناصر بالتنسيق مع مباحث السكك الحديدية وذلك حفاظاً على الأرواح والممتلكات العامة .

 

وكذلك متابعة سير العمل بصوامع الغلال بمنطقة الناصر - شمال التحرير والتى تضم عدد 12 خلية سعة كل منها 5 آلاف طن وبطاقة استيعابية إجمالية 60 ألف طن .

 

كما تضمنت الحملات متابعة سير العمل بالوحدة الصحية بقرية النمرية وذلك للوقوف علي الخدمات المقدمة للمواطنين والتحقق من الانضباط الإداري والالتزام بتواجد جميع الأطقم والعاملين وتنفيذ حالة إزالة فورية لبناء بالطوب الأبيض والمونة الإسمنتية لتعديه على حرم طريق الأسفلت كوم أمبو.

 

وبالنسبة لأعمال النظافة تم رفع تجمعات القمامة بالطرق الرئيسية والفرعية ومداخل القرى ومتابعة أعمال النظافة والتجميل بالقرية الرابعة والسلام شمال التحرير ورفع تجمعات القمامة بالطرق الرئيسية والفرعية بقرية كوم الفرج والنمرية وعزبة التحرير والكوبرى البحرية كما شملت جمع مخلفات المنازل ورفع أكوام القمامة بالشوارع الرئيسية بالقرية .


البحيرة

ابو المطامير

حملات رقابية

معابر القطارات

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