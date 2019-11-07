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ضبط موظفة رخصت كافتيريا مخالفة للقانون بالإسماعلية

الخميس، 07 نوفمبر 2019 02:07 م
ضبط موظفة رخصت كافتيريا مخالفة للقانون بالإسماعلية المتهمة
كتب محمود عبد الراضى – سليم على

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط موظفة، لقيامها بالتواطؤ مع أحد الأشخاص وإصدار خطابات للموافقة على ترخيص للكافتيريا الخاصة به بالمخالفة للقانون، بأحد الأحياء بالإسماعيلية.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء، بلاغا من أحد الأشخاص (سائق -  مقيم بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية) بقيام إحدى السيدات (موظفة بأحد الأحياء بالإسماعيلية - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثانٍ الإسماعيلية)، بإستغلال موقعها الوظيفى والتواطؤ مع (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية) خلال فترة عملها وإصدار خطابات بالموافقة على ترخيص لكافتيريا رغم وجود مخالفات من خلال اعتماد الرسوم الهندسية بدون لجنة لإعتمادها، وكذا إضافة مساحة إضافية على مساحة الكافتيريا بالمخالفة للقانون، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام، وقد أمكن الحصول على المُستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستدعاء المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها للواقعة، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

 


حى الاسماعلية

وزارة الداخلية

تزوير

مباحث الأموال العامة

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