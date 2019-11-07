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ضبط مصنعين لإنتاج الحلوى ومستحضرات التجميل غير صالحة للاستخدام بالقليوبية

الخميس، 07 نوفمبر 2019 11:35 ص
ضبط مصنعين لإنتاج الحلوى ومستحضرات التجميل غير صالحة للاستخدام بالقليوبية جانب من المضبوطات
القليوبية – فريق المحافظات

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تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بقيادة اللواء طارق الجبالى، مدير الإدارة العامة، من ضبط مصنعين يعملان دون تراخيص بالقليوبية، أحدهما يعمل فى إنتاج حلوى المولد، والآخر لمستحضرات التجميل، أخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وردت معلومات سرية للواء هشام عبد الغفار، مدير إدارة البحث بالإدارة، بوجود مصنع لإنتاج حلوى المولد، وآخر لتصنيع مستحضرات التجميل بمنطقة الخرقانية بمدينة القناطر الخيرية، دون تراخيص، وتبين للعميد محمد المحاريق، رئيس مباحث البيئة والمسطحات بالقليوبية، صحة المعلومات، وأن مصنع الحلوى يمتلكه "س. م.ع".

وبتقنين الإجراءات، قامت قوة أمنية بمداهمة المصنع، وتم ضبط صاحبه، بالإضافة إلى كميات كبيرة جاهزة للاستهلاك بلغت نحو 1.5 طن كمنتج نهائى، مجهول المصدر، كما تم ضبط كمية كبيرة من مواد التصنيع المجهولة وفى حالة تعفن، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتهام صاحبه بإدارة مصنع بدون تراخيص، وعدم استخراج شهادات صحية للمكان والعاملين به.

كما تمكنت الحملة التفتيشية المكبرة التى قادها العميد محمد المحاريق، رئيس مباحث البيئة والمسطحات بالقليوبية، بمشاركة إدارة التفتيش الصيدلى بالقناطر الخيرية، من ضبط مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل، حيث تم ضبط كميات كبيرة من مستحضرات التجميل عبارة عن زيوت شعر، وكريمات، وبروتين شعر بكميات كبيرة غير صالحة للاستخدام، بالإضافة إلى أنها مجهولة المصدر، وتم التحفظ على محتويات المصنع، وتشميعه، وتعيين الحراسة اللازمة عليه.

وكلفت النيابة رجال البحث الجنائى، بسرعة ضبط وإحضار صاحب المصنع ويدعى "أ.ح.إ"،  بتهمة إدارة منشأة بدون تراخيص، وارتكاب وقائع الغش التجارى، واستخدام علامات تجارية لإكساب منتجاته المجهولة شرعية.

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