ضبط مصنعا لتعبئة زيوت الطعام من خامات مجهولة المصدر بطنطا

كانت معلومات قد وردت للعميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، بقيام "وائل.خ.م" 40سنة مقيم شارع العمري ثان طنطا، بإدارة مصنعا بدون ترخيص بقرية خرسيت مركز طنطا، لتصنيع وتعبئة زيوت الطعام والمسلى الصناعى مقلدا العلامات التجارية الخاصة ببعض الشركات الكبرى مستخدما خامات مجهولة المصدر، مما يؤثر على الصحة العامة للمواطنين، كما أكدت التحريات قيام المتهم بتصنيع وتعبئة المبيدات الزراعية بذات المصنع وجميعها غير مسجلة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها بالأسواق.

ووجه اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، بسرعة مداهمة المصنع، والتحفظ على مابه من مضبوطات، وبتقنيين الإجراءات تم استهداف المصنع، وضبط طن مسلى صناعى تقليد لماركة" مسلى الحلوب" يظهر عليها علامات الفساد، طن زيوت طعام تقليد لماركة" زيت حلوة" يظهر عليها علامات الفساد، و4500عبوة مبيدات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة، و250كيلو مواد خام و300عبوة فارغة واستيكرات لعلامات تجارية كبرى والأداوات المستخدمة فى التصنيع، تم التحفظ على المضبوطات، تحرر المحضر 1160جنح أمن دولة طوارئ مركز طنطا، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.