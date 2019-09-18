إحباط تهريب عقاقير طبية محظور تصديرها خارج البلاد

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في إحباط محاولة تهريب كمية من العقاقير الطبية المحظور تصديرها إلى خارج البلاد عبر أحد المنافذ.

أكدت تحريات ومعلومات وحدة البحث الجنائى بقسم شرطة منفذ أرقين البرى التابع للإدارة العامة لأمن الموانئ، إعتزام (مندوب شركة تصدير - مقيم بأسوان) تهريب كميات كبيرة من العقاقير الطبية المحظور تصديرها خارج البلاد ضمن مشمول رسالة أمتعة شخصية وبضائع متنوعة محملة على سيارة نقل بمقطورة قيادة أحد الأشخاص.

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من العقاقير الطبية البشرية المتنوعة عبارة عن " 101,210 ألف "قرص ، عبوة ، أنبوب، أمبول" مخبأة ضمن مشمول الرسالة، قدرت قيمة الرسوم الجمركية المستحقة قرابة 250 ألف جنيه"،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.