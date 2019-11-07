ضبط عنصر إجرامى بالإسكندرية تخصص فى سرقة محتوى السيارات

كتب محمود عبد الراضي ـ هدى أبو بكر

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عنصر إجرامى بالإسكندرية، تخصص فى السرقة من داخل السيارات، حيث تلقى قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية بلاغا يفيد بسرقة حقائب أحد الأشخاص من داخل أتوبيس خلال توقفه بأحد المواقف بدائرة القسم.

تفاصيل البلاغ يرجع لأحد الأشخاص (سائق أتوبيس، مقيم بمحافظة القاهرة)، قادماً من القاهرة وبصحبته 21 شخص فى زيارة لمحافظة الإسكندرية، حيث تم سرقة 3 حقائب تحوى بعض المتعلقات الشخصية من داخل الأتوبيس أثناء توقفه بأحد مواقف الأتوبيسات بدائرة القسم.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة سيدى جابر من تحديد مرتكب الواقعة وهو (عامل- سن 46، مقيم بدائرة قسم شرطة المنشية، سبق اتهامه فى 7 قضايا "ضرب، و مخدرات ، وشروع فى سرقة".

تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة من خلال الضغط بيده على باب الأتوبيس، وبإرشاده تم إعادة كافة المسروقات، كما أضاف بارتكابه 3 وقائع سرقة من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج، وتمت إعادة بعض المسروقات من متحصلات نشاطه الإجرامى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.