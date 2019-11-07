سوبر كورة
Ads
الخميس، 07 نوفمبر 2019 03:22 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط عنصر إجرامى بالإسكندرية تخصص فى سرقة محتوى السيارات

الخميس، 07 نوفمبر 2019 02:06 م
ضبط عنصر إجرامى بالإسكندرية تخصص فى سرقة محتوى السيارات مواقف السيارات ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عنصر إجرامى بالإسكندرية، تخصص فى السرقة من داخل السيارات، حيث تلقى قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية بلاغا يفيد بسرقة حقائب أحد الأشخاص من داخل أتوبيس خلال توقفه بأحد المواقف بدائرة القسم.

تفاصيل البلاغ يرجع لأحد الأشخاص (سائق أتوبيس، مقيم بمحافظة القاهرة)، قادماً من القاهرة وبصحبته 21 شخص فى زيارة لمحافظة الإسكندرية، حيث تم سرقة 3 حقائب تحوى بعض المتعلقات الشخصية من داخل الأتوبيس أثناء توقفه بأحد مواقف الأتوبيسات بدائرة القسم.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة سيدى جابر من تحديد مرتكب الواقعة وهو (عامل- سن 46، مقيم بدائرة قسم شرطة المنشية، سبق اتهامه فى 7 قضايا  "ضرب، و

مخدرات

، وشروع فى سرقة".

تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة من خلال الضغط بيده على باب الأتوبيس، وبإرشاده تم إعادة كافة المسروقات، كما أضاف بارتكابه 3 وقائع سرقة من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج، وتمت إعادة بعض المسروقات من متحصلات نشاطه الإجرامى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


جرائم سرقة

تخصص سرقة سيارات

سرقة حقائب

سرقة حقائب المسافرين

مديرية أمن الإسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كيف يتعامل حسام البدرى مع الغيابات قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر؟

س و ج.. كيف يتعامل حسام البدرى مع الغيابات قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر؟

الكشف عن تميمة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 "توتال مصر 2019".. فيديو

الكشف عن تميمة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 "توتال مصر 2019".. فيديو

وليد سليمان: مستعد للتراجع عن الاعتزال.. والأهلي جاهز للتتويج ولو بالناشئين

وليد سليمان: مستعد للتراجع عن الاعتزال.. والأهلي جاهز للتتويج ولو بالناشئين

الزراعة: إصدرا تراخيص 11541 مزرعة إنتاج حيوانى.. اعرف التفاصيل

الزراعة: إصدرا تراخيص 11541 مزرعة إنتاج حيوانى.. اعرف التفاصيل

شوقي غريب: لاعبو المنتخب الأولمبى "هيكسروا الدنيا" لو أتيح لهم الاحتراف

شوقي غريب: لاعبو المنتخب الأولمبى "هيكسروا الدنيا" لو أتيح لهم الاحتراف

مصر تنتصر فى معركة البث على نظام تميم.. الكاف يعلن لـ"اليوم السابع" فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية.. معاذ حجى: القرار جاء تنفيذاً للعدالة المصرية.. ويشكر الرئيس السيسى على استضافة أمم أفريقيا تحت 23عاماً

مصر تنتصر فى معركة البث على نظام تميم.. الكاف يعلن لـ"اليوم السابع" فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية.. معاذ حجى: القرار جاء تنفيذاً للعدالة المصرية.. ويشكر الرئيس السيسى على استضافة أمم أفريقيا تحت 23عاماً

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة