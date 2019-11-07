إحباط محاولة تهريب كمية من أقراص الترامادول بمطار القاهرة ..صور

كتبت رحاب نبيل

تمكنت إدارة الجمارك بالإدارة الثانية بـمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولى، برئاسة إبراهيم الدسوقى مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة الممنوع حيازتها أو تصديرها أو إستيرادها أوتداولها طبقا لجداول قانون المخدرات .

صرحت مصادر جمركية بمطار القاهرة، أن أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الصربية القادمة من بلجراد رقم 876 اشتبه حسن محمد مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصرى الجنسية، وبالعرض على إبراهيم الدسوقى مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه من هيثم الدمرداش مأمور الجمرك وجمال السيد مدير الحركة، فتبين وجود كمية من أقراص الترامادول المخدرة مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه .

قرر إبراهيم عبداللطيف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 53 لسنة 2019، وتحريز المضبوطات .











