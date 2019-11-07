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ضبط عاطل قتل جدته وأحرق جثتها بسبب خلافات بينهما بالمنوفية

الخميس، 07 نوفمبر 2019 01:19 ص
ضبط عاطل قتل جدته وأحرق جثتها بسبب خلافات بينهما بالمنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية -محمد فتحى

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تمكنت مباحث مركز شرطة بركة السبع بمحافظة المنوفية، من ضبط عاطل وذلك لقيامه بقتل جدتة بسبب خلافات بينهما، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد من إحترام منزل بقرية الروضة التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية، وتم السيطرة على الحريق والذى تسبب فى مصرع فاطمة حامد 75عاما ربة منزل متأثرة بأصابتة بحروق نارية، تم نقل الجثمان إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى ،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

على الفور قرر اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، لسرعة معرفة سبب الحريق والتحلى حول الواقعة.

تواصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، نجل مالك المنزل أحمد فهيم عبد الفتاح شديد 26 عاما مؤهل عالى ومقيم بمفردة بذات العقار، وأن المتوفية هي خالة والده وتتردد عليه من حين لأخر لخدمته .

وبمواجهة المتهم  بما أسفر عن التحريات اعترف بارتكاب الواقعة بسبب حدوث مشادة كلامية بينه ويبن المجنى عليها لمنعها له الخروج من المنزل قام على إثرها بالتعدى عليها بعصا خشبية التى أودت بحياتها وإلقائها على السرير وسكب بنزين عليها وإشعال النار بها، وتم ضبط العصا المستخدمة وتحرر المحضر اللازم  وبالعرض على النيابة قررت بتشريح الجثة.

 


المنوفيه

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قتل جدته

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