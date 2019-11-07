ضبط اثنين أثناء تقاضيهما 50 ألف جنيه رشوة لتسهيل إجراءات هدم وبناء عقار

كتب محمود عبد الراضى – سليم على

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فى ضبط أحد مسئولى الأحياء بالقاهرة وشخص، لاتهامهما بتقاضيهما مبلغ مالى على سبيل الرشوة لتسهيل إجراءات هدم وبناء عقار.

تلقت مباحث الأموال العامة، بلاغا من اثنين من المواطنين (موظف، مقاول) بقيام أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة) بطلب مبلغ مالى منهما قدره (50,000 خمسون ألف جنيه) على سبيل الرشوة منهما، مقابل تمكينهما من إنهاء إجراءات أعمال هدم عقار مملوك لأسرة أحدهما، وتحرير محاضر هدم، بأسماء وهمية خلاف مالكى العقار لتمكينهم من الهدم والبناء للإفلات من صدور أى أحكام قضائية أو غرامات ضدهم.

أسفرت تحريات الإدارة عن صحة الواقعة، وقيام المشكو فى حقه باستغلال علاقاته ببعض مسئولى أحد الأحياء بالقاهرة وطلبه بالاتفاق معهما على أخذ مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة من الشاكيين مقابل ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الإدارة العامة للمساعدات الفنية ، أمكن ضبط المشكو فى حقه حال تقاضيه مبلغ مالى كجزء من مبلغ الرشوة المتفق عليه، كما ضُبط بصحبته أحد مسئولى الأحياء بالقاهرة ، والذى كان على إتفاق مع المشكو فى حقه لحضور اللقاء وإستلام مبلغ الرشوة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.